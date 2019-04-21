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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Kılıç: “Esnaf namusumdur”

Yerel seçimlerin ardından süratle göreve başlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı İzmir Mobilyacılar Odası Yönetimi makamında ziyaret etti.

21 Nisan 2019 Pazar 11:42
Başkan Kılıç: “Esnaf namusumdur”

Yerel seçimlerin ardından süratle göreve başlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı İzmir Mobilyacılar Odası Yönetimi makamında ziyaret etti. Başkan Kılıç, “Esnafın her yaptığı iş namusudur. Benim de esnafın taleplerini yerine getirmek ve gelirlerini yükseltmek namusumdur” dedi.



Esnaf ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğine önem veren İzmir Mobilyacılar Odası yönetimi, mazbatalarını alan belediye başkanlarını makamlarında ziyaret ediyor. Bu kapsamda İzmir mobilyacılarının temsilcileri Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.



Modern üretim alanları gerekli


Esnaflarla iç içe bir seçim kampanyası yürüterek belediye başkanı seçilen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a başarılar dileyen İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, esnaf için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Başkan Özkoparan, “Karabağlar Mobilyacılar Sitemizin önemli bir bölümü Buca ilçemizde yer alıyor. Buca belediyemiz bugüne kadar mobilyacılarımızın sorunlarına karşı duyarlı davrandı. Sorunları çözmemize yardımcı oldu. Desteklerinin artarak devam edeceğinden kuşkumuz yok. Dünya standartlarında üretim yapan mobilyacıların üretim alanlarının da dünya standartlarında olmasını çok arzu ediyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında mobilyacılarımızın yer aldığı Seyhan mahallesininplanlamasına ağırlık verilmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz” diye konuştu.



"Talepleriniz namusumdur"


Esnaf temsilcilerinin kendisini heyecanlandırdığını ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türkiye’nin en önemli ihtiyacının üreten bir toplum olduğunu söyledi. Başkan Kılıç, “22 yıldır aktif siyasetin içindeyim. 2014-2019 yılları arasında Buca Belediye Meclisi’nde CHP Grup Başkan Vekilliği görevini yaptım. Buca’ya dair hayallerim var. Buca halkı ve esnafı beni şehrül-emin olarak seçti. Esnafımızı aydınlık bir geleceğe taşımak boynumun borcu. Esnaf yaptığı her işe namusu gözü ile bakar. Esnafımızın taleplerinin yerine getirilmesi, kazançlarının artırılması da benim namusumdur. Mobilyacıların olduğu Seyhan Mahallesinin planlanması ve modern bir yapıya kavuşması önceliğimdir. Bu süreçte güçlü bir işbirliği yapacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.



Ziyaret programına İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, Başkan Vekili Bülent Şimşek, Yönetim Kurulu Üyelerinden Tuncay Duğan, Munir Erol, Halil Bal, Alper Bilen, Eğitim Danışmanı Zafer Koç, Basın Danışmanı Nihat Ak ve Mobilyacı olan Buca Belediye Meclis Üyesi Eşref Çakır katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 11:42
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