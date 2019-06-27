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Başkan Kılıç down sendromlu gençle hem horon hemde zeybek oynadı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ilçesinin gülen yüzü Down Sendromlu Aytaç Çapoğlu’na sürpriz doğum günü programı düzenleyerek birlikte horon ve zeybek oynadı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:43
Başkan Kılıç down sendromlu gençle hem horon hemde zeybek oynadı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ilçesinin gülen yüzü Down Sendromlu Aytaç Çapoğlu’na sürpriz doğum günü programı düzenleyerek birlikte horon ve zeybek oynadı.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler ilçesinin gülen yüzü Down Sendromlu Aytaç Çapoğlu için sürpriz doğum günü programı düzenleyerek yeni yaşını tebrik etti. Erenler Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen doğum günü kutlamasında Çapoğlu’nu yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Aytaç Çapoğlu’nu 30. yaş gününde yalnız bırakmayan Başkan Fevzi Kılıç, yeni yaşından dolayı Çapoğlu’nu tebrik ederek, “Zaman zaman bizleri belediyede ziyaret ederek halimizi hatırımızı soran Aytaç kardeşim bugün 30. yaşına girdi. Rabbim kendisine ailesi ile birlikte sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip eylesin. Aytaç bizim canımız, ciğerimiz, Rabbim nice doğum günlerini birlikte kutlamayı nasip eylesin" dedi.


Aytaç Çapoğlu’nun pasta kesimi ile başlayan doğum günü programı devamında hediyelerin takdimi ve Başkan Kılıç ve diğer katılımcıların Çapoğlu’nun müziklerine eşlik etmeleri ile devam etti. Kutlama ardından yapılan dualarla son buldu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:43
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