Başkan Kılıç çocukların heyecanına ortak oldu

Bafra Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 16.sı gerçekleşecek olan ’Sünnet Şöleni’nin hazırlıkları devam ediyor.

Ağustos ayı içerisinde yapılacak Sünnet Şöleni’nin başvuruları haziran ayı içerisinde başladı. Başvuran çocukların ve ailelerinin şölen esnasında daha çok eğlenebilmesi amacıyla şölen öncesi sünnet işlemi yapılmaya başlandı. Bafra Devlet Hastanesinde gerçekleşen sünnetler sıhhi bir ortamda her türlü önlemler alınarak yapılıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sünnet olan çocuklar ve ailelerinin heyecanına ortak oldu. Başkan Kılıç daha sonra Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Burhan Sağlam ile birlikte hastane bünyesinde tedavi gören çocuklar ve ailelerini ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Başkan Kılıç’ın verdiği hediyeleri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.