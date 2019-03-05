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Başkan Kileci, Bakan Pekcan’la görüştü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la görüşerek Şubat 2019 dönemi ihracatı hakkında bilgi verdi.

05 Mart 2019 Salı 13:27
Başkan Kileci, Bakan Pekcan’la görüştü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la görüşerek Şubat 2019 dönemi ihracatı hakkında bilgi verdi. Bakan Pekcan’a GAİB’in ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalarını da aktaran Başkan Kileci 2019 yılı hedeflerinin beklenenin üzerinde olması için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini ifade etti.

 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı makamında ziyaret eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci bölgenin Şubat ayını önemli bir ihracat rekoruyla kapattığını ifade ederek bu dönemde bölgeden 171 ülkeye 711,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Pekcan’a ihracatçılara yönelik gerçekleştirilen hizmetler hakkında da bilgiler veren Başkan Kileci, düzenlenen eğitim seminerlerinin sektörde görev yapan ara elemanlar için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. Bölgede önemli bir ihracat kültürü oluştuğunu da belirten Başkan Kileci dünyanın birçok bölgesinde düzenlenen uluslararası fuarlarda metrekare bazında en büyük alanları Türkiye’nin ve bölge ihracatçılarının aldığını ifade etti. Bakan Pekcan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ihracatın arttırılması yönündeki her türlü çalışmanın yanında yer alacaklarını belirtti ve çalışmalarından dolayı GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci’yi kutladı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:27
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