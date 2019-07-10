0553 313 94 23

Başkan Kılca’dan evlenecek çiftlere nikah sürprizi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, nikah kıymak için Karatay Belediyesi Evlendirme Memurluğuna gelen çiftler ve ailelerine sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:38
Başkan Kılca’dan evlenecek çiftlere nikah sürprizi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, nikah kıymak için Karatay Belediyesi Evlendirme Memurluğuna gelen çiftler ve ailelerine sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özel günlerinde çiftleri yalnız bırakmadı ve Karatay Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran gençlerin nikahlarını kıydı. Çiftlerin ve ailelerinin mutluluklarına ortak olan Kılca, 2019’un ilk 6 ayında bin 70 çiftin Karatay Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvurarak mutluluğa “Evet” dediğini belirtti.


Başkan Kılca, “Sağlam ve mutlu bir toplumun en önemli unsuru aile kurmak ve evliliktir. Sevgi, fedakarlık ve anlayışın hakim olduğu huzurlu bir ailenin inşa edilmesi ve sürdürülmesi de son derece önemli. Karatay Belediyesi olarak bizler de medeniyetimizin temelini oluşturan sağlam toplum ve aile kurumunun devamının yanı sıra gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Doğumdan başlayarak hayatlarının her aşamasında Karataylı hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. İnanıyorum ki sevgi üzerine kurulu medeniyetimiz, Karatayımız ve bütün hemşehrilerimiz, daha sağlıklı nesiller oluşturmak ve huzurlu bir aile yapısına katkı sağlamak için hassas olmaya devam edeceklerdir. Medeniyetimizi, toplumumuzu ayakta tutan en güçlü yapının ve en büyük servetin ailenin öneminin farkında olarak bütün genç çiftlerimize vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile kurmalarını temenni ediyorum. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.


Özel günlerinde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı karşılarında gören genç çiftler ve aileleri ise bu güzel jestinden dolayı Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler. Nikah akdinin tamamlanmasının ardından genç çiftler, Başkan Kılca ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:38
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tedavisi yapılan yaralı at İzmir’e sevk edildi
    1. Tedavisi yapılan yaralı at İzmir’e..
    2. Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu
    3. Ankara Sincan 1. bölge 1. etap 966..
    4. AA'nın "Türkiye'nin Kültür Hazineleri"..
    5. Meksika Maliye Bakanı istifa etti
    6. 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına..
    7. Adana, ‘Demokrasi ve Milli Birlik..
    8. Yangında hayatını kaybeden iş yeri..
    9. Yerli otomobilde kritik gelişme
    10. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
    11. Başkan Kavuş, Yeni Meram Sanayi..
    12. Aliağa’ya, transit yakıt ikmali ve..
    13. Dilovası’nın gençleri madalya ile döndü
    14. Konya Havalimanında Haziran’da 85 bin..
    15. Ümraniyespor, Yasir Subaşı’nın..
    16. Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme..
    17. İzmit-Kandıra yolunda kaza: 3’ü çocuk..
    18. Yeniden Refah Partisi'nden Başkan..
    19. Mersin Tabip Odasından ’metanol..
    20. Kamyon şoförünün acı ölümü
    21. Kızılay, vekaletle kurban bağış..
    22. Otomobil marketin camına çarptı
    23. Avro Bölgesi büyüme tahmini düşürüldü
    24. Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var
    25. Eren Derdiyok resmen Göztepe’de
    26. Kayaların içinden yüzlerce kilo kokain..
    27. İzmir'de işçileri taşıyan iki servis..
    28. Öğretim görevlisi alım ilanı 2019 2020..
    29. Karar davasında mahkeme başkanına tehdit
    30. Japon müzik yapımcısı Johnny Kitagawa..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"