0553 313 94 23

Başkan Kılca’dan 15 Temmuz mesajı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:25
Başkan Kılca’dan 15 Temmuz mesajı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınlandığı mesajında, “15 Temmuz 2016’da yani bundan tam üç yıl önce, TSK içerisinde yuvalanmış hain FETÖ yapılanmasına mensup bir avuç cuntacı, milletin iradesiyle göreve gelen devlet yönetimine eşi benzeri görülmemiş bir darbe girişiminde bulundu. O gece gözü dönmüş FETÖ hainleri, milletin silahını millete yönelterek 250 vatandaşımızı şehit etti yüzlerce vatandaşımız ise gazi oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de aralarında olduğu çok sayıda kamu binası yine alçak FETÖ üyesi darbeciler tarafından bombalandı. Ancak tarihi zaferlerle dolu bu aziz milletimiz; tıpkı Çanakkale’de, Sakarya’da, Kafkasya’da ve daha birçok cephede göstermiş olduğu kahramanlığın aynısını 15 Temmuz’da göstermiştir. Milletimiz, Merhum Mehmet Akif’in de dediği gibi, ‘Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın’ şuuruyla, tankların, topların, tüfeklerin ve bombaların karşısında göğüslerini siper etmekten bir an bile tereddüt etmemiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletimiz sokağa çıktı ve darbe başarısızlığa uğradı. 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin nasıl bir destan yazdığını hiçbir zaman unutmadık ve asla da unutturmayacağız. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde hain emelleri olan FETÖ ve tüm hainler şunu bilsin ki milletimiz ve devletimiz bu hainliklere hiç bir zaman fırsat vermeyecektir” ifadelerini kullandı.



“Tüm hemşehrilerimizi Mevlana Meydanına bekliyoruz”


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ülke olarak bizi bizden uzaklaştıran, kardeşi kardeşe vurduran bu hainlere, dış bağlantılarına karşı uyanık olunması gerektiğine vurgulayarak, “Ecdadımızın, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere miras bıraktığı bu eşsiz toprakları korumalı, birlik içinde bıkmadan, usanmadan çalışarak onlara layık olacak şekilde ülkemizi daha ilerilere taşımalıyız. Bunun için de o gece yaşananları unutmamak, milli menfaatlerimizi hedef alanlara, asla başarılı olamayacaklarını bir kez daha hatırlatmak adına 15 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20:00’den itibaren ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Mevlana Meydanında olacağız. Hep birlikte yok edilmek istenen demokrasimize sahip çıkmak için 15 Temmuz’u, kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi anacağız. Ben bu vesileyle bütün Konyalı hemşehrilerimi meydanda birlikte olmaya davet ediyorum.


Bu duygu ve düşüncelerle, bizler için büyük ilham kaynağı olan, ülkemizin istiklali ve istikbali için canını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor. Gazilerimize de acil şifalar dileyerek, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:25
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni rekreasyon alanı Eylül’de açılıyor
    1. Yeni rekreasyon alanı Eylül’de açılıyor
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    3. CHP'den "Uygur" politikası eleştirisi
    4. İzmir’deki yangında can pazarı: 1..
    5. Ceyhan’da Hobi Bahçesi Projesine start..
    6. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 38..
    7. Malezya kamu fonundan kaçırılan 220..
    8. Kültürel miras taşıyıcısı 133..
    9. Bursa'da kafeterya önünde cinayet
    10. Polise “Onursuz” diyen ODTÜ’lülere çıt..
    11. Beşiktaş Voleybol Takımı, Efeler..
    12. Başkan Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
    13. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda..
    14. "Buca metrosu için yatırım onayı çıktı"
    15. Savaş mağduru çocukları karakalem..
    16. Çatal, “Şapka Fabrikası kurulması için..
    17. "Türkiye'nin sadece gölgesi yeter"
    18. Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu 3..
    19. Ordu’da aşırı yağış 11 ilçeyi etkiledi
    20. Başkan Kılca’dan 15 Temmuz mesajı
    21. PKK’nın mali kaynağına büyük katkı..
    22. Oturarak Voleybol Milli Takımı,..
    23. Kulalı gençlere davullu çağrı
    24. Ali Babacan yeni parti kararını..
    25. Can: "15 Temmuz’u unutmadık,..
    26. Gebelikte depresyon tehlikesi
    27. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    28. Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2..
    29. Sultanahmet meydanında turistlerin..
    30. Cep telefonu patladı 4 çocuklu aile..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?