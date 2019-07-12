Başkan Kılca’dan 15 Temmuz mesajı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınlandığı mesajında, “15 Temmuz 2016’da yani bundan tam üç yıl önce, TSK içerisinde yuvalanmış hain FETÖ yapılanmasına mensup bir avuç cuntacı, milletin iradesiyle göreve gelen devlet yönetimine eşi benzeri görülmemiş bir darbe girişiminde bulundu. O gece gözü dönmüş FETÖ hainleri, milletin silahını millete yönelterek 250 vatandaşımızı şehit etti yüzlerce vatandaşımız ise gazi oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de aralarında olduğu çok sayıda kamu binası yine alçak FETÖ üyesi darbeciler tarafından bombalandı. Ancak tarihi zaferlerle dolu bu aziz milletimiz; tıpkı Çanakkale’de, Sakarya’da, Kafkasya’da ve daha birçok cephede göstermiş olduğu kahramanlığın aynısını 15 Temmuz’da göstermiştir. Milletimiz, Merhum Mehmet Akif’in de dediği gibi, ‘Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın’ şuuruyla, tankların, topların, tüfeklerin ve bombaların karşısında göğüslerini siper etmekten bir an bile tereddüt etmemiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletimiz sokağa çıktı ve darbe başarısızlığa uğradı. 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin nasıl bir destan yazdığını hiçbir zaman unutmadık ve asla da unutturmayacağız. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde hain emelleri olan FETÖ ve tüm hainler şunu bilsin ki milletimiz ve devletimiz bu hainliklere hiç bir zaman fırsat vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Tüm hemşehrilerimizi Mevlana Meydanına bekliyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ülke olarak bizi bizden uzaklaştıran, kardeşi kardeşe vurduran bu hainlere, dış bağlantılarına karşı uyanık olunması gerektiğine vurgulayarak, “Ecdadımızın, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere miras bıraktığı bu eşsiz toprakları korumalı, birlik içinde bıkmadan, usanmadan çalışarak onlara layık olacak şekilde ülkemizi daha ilerilere taşımalıyız. Bunun için de o gece yaşananları unutmamak, milli menfaatlerimizi hedef alanlara, asla başarılı olamayacaklarını bir kez daha hatırlatmak adına 15 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20:00’den itibaren ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Mevlana Meydanında olacağız. Hep birlikte yok edilmek istenen demokrasimize sahip çıkmak için 15 Temmuz’u, kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi anacağız. Ben bu vesileyle bütün Konyalı hemşehrilerimi meydanda birlikte olmaya davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizler için büyük ilham kaynağı olan, ülkemizin istiklali ve istikbali için canını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor. Gazilerimize de acil şifalar dileyerek, şükranlarımı sunuyorum” dedi.