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Başkan Kılca: "Tüm mahallelerimizde el ele gönül gönüle çalışıyoruz"

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:04
Başkan Kılca: "Tüm mahallelerimizde el ele gönül gönüle çalışıyoruz"

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karakaya, Göçü, Hayıroğlu, Beşağıl, Ağsaklı, Yağlıbayat, Karadona ile Kızören mahallelerini ziyaret eden ve belediyenin yatırımlarını yerinde inceleyip vatandaşlarla buluştu. Başkan Hasan Kılca, “Hemşehrilerimizle el ele gönül gönüle vererek ilçemizin dört bir yanındaki ihtiyaçları ve eksiklikleri gidererek merkezdeki yaşam standartlarını Karatay’ın tamamına yayıyoruz” dedi.


Karatay Belediyesi olarak yürüttükleri yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını değerlendiren Hasan Kılca, yolu medeniyet olduğu anlayışıyla Karatay’ın dört bir yanında altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek Yeni Büyükşehir Yasası ile Karatay’a bağlanan mahallelerdeki çalışmalara ise ayrı bir önem verdiklerini aktardı.



“Şehir merkezindeki yaşam standartlarını tüm Karatay’a yayacağız”


Mahalle ziyaretleri kapsamında Göçü Mahallesinde yol çalışmalarını denetleyen Kılca, “Mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz ve şu anda da Göçü Mahallemizdeyiz. Burada hem yeni yol açma çalışmalarımızı hem de yayla yollarının satıh kaplamasını gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz ara vermeden bu çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar ekiplerimiz Göçü’de 9 kilometrelik yeni yol açtı. Göçü ile Sakyatan arasındaki yolumuz tamamlanmış oldu. Yine 6,5 kilometrelik Göçü Mahallemizin yayla yollarının satıh kaplamasını da sürdürüyoruz. Söz konusu çalışmalarımızın büyük bir bölümünü tamamladık. Amacımız, şehir merkezindeki yaşam standardını ve kalitesini ilçemizin tamamında da hayata geçirmek. Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatayımızın ve Karataylının her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.



"El ele gönül gönüle çalışıyoruz"


Mahalle ziyaretlerinin öneminden söz eden Başkan Kılca, şunları kaydetti: “Gönül Belediyeciliği anlayışıyla yola çıktığımız günden bu yana da bunun gayretini gösteriyoruz. Zira bizler, yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman hemşehrilerimizle bir aradayız. Karatay Belediyesi olarak ilçe merkezinden Karatay’ın en uzak mahallesindeki en son evin sakinlerinin ihtiyaçlarından ve eksikliklerinden bizler sorumluyuz. Mahallelerimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını her fırsatta yine hemşehrilerimizden dinleyerek bölgenin eğilimine göre çözümler üretiyoruz. Bu sayede Karatayımızın her bir mahallesi, sokağı ve insanı gerekli hizmete kavuşmuş oluyor. Hemşehrilerimizle el ele gönül gönüle vererek yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz”


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ziyaretlerinde AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:04
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