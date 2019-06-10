Başkan Kılca, personelle bayramlaştı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde personelle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı tatili dönüşü ilk mesai gününde Karatay Belediyesi personeli düzenlenen programla bayramlaştı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı bayramlaşma programlarının ilki, Tatlıcak Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Tüm İslam aleminin, Konyalıların ve personelinin bayramını tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bayram mesaisi süresince başarılı ve özverili gayretleri dolayısıyla personele de teşekkür etti.

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak kocaman bir aile olduklarını Karatay’ın gelişmesi, güzelleşmesi ve ilerlemesi için gayret ettiklerini belirterek, “Ramazan ayında hep birlikte çok güzel ve bir o kadar da anlamlı çalışmalar yaptık. Hemşehrilerimizin iftar ve sahur sofralarına konuk olduk. Teravihlerde hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem birlikte hasbihal ettik hem de Ramazan coşkusuna ortak olmanın mutluluğunu yaşadık. İhtiyaç sahiplerinin, yetim ve öksüzlerin yanında olmaya, onların gönüllerine dokunmaya gayret ettik. Tabi belediyecilik faaliyetlerimizi de aksatmadan hemşehrilerimizin hizmetinde olduk. Ramazan ayını geride bıraktık ve artık bu güzel ailemizle birlikte yeni bir başarı hikayesi yazma vakti. Önümüzdeki 5 yıl için planlamalarımız ve projelerimiz hazır. Daha temiz, daha yeşil ve daha güzel bir Karatay için bu projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Sizler şehrimizin birer hizmet elçilerisiniz ve hep birlikte tüm gayretimiz, imar planları ve altyapısı tamamlanmış, dijital şehircilikte ön plana çıkmış, sosyal ve kültürel belediyecilikte marka olmuş bir Karatay için olacak. Yine sanayi, turizm ve tarımdaki faaliyetleri ile belediyemizin sağlayacağı destekler sayesinde adından sıkça söz ettirecek bir Karatay için çalışacağız” dedi.

Başkan Kılca, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri, Tatlıcak Tesisleri’nin yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Karatay Belediyesi hizmet binasında da düzenlenen programda personelle bayramlaştı.