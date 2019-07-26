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Başkan Kılca, öğrencilerin yaz kampı keyfine ortak oldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Genç KOMEK Yaz Kampı’nı ziyaret etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:03
Başkan Kılca, öğrencilerin yaz kampı keyfine ortak oldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Genç KOMEK Yaz Kampı’nı ziyaret etti.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü işbirliğiyle yürütülen ve Yaz Kur’an Kurslarına giden öğrencilerin katıldığı Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Kampı’nda öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarına giden 7-16 yaş arası tüm kız ve erkek öğrencilerin faydalandığı kampı ziyaretinde Başkan Kılca’ya kamp ziyaretinde Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanı Alper Oral ile belediye yetkileri eşlik etti. Kılca, ziyaretinde sağlıklı beslenme, ilkyardım, halat çekme mendil kapmaca, tabu ve daha birçok oyun ve bilgilendirme istasyonlarında hem eğlenen hem de eğitmenler eşliğinde pek çok konuda bilgi alan öğrencilerin oyunlarına katılmayı da ihmal etmedi.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projenin hayata geçirilmesinde büyük desteği bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, ilçe müftülüğüne, çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek geleceğimiz olan çocukların her şeyin en iyisine layık olduğunun altını çizdi.



“Karatayımızda huzurlu ve mutlu bir geleceği inşa ediyoruz”


Başkan Kılca, “Amacımız, hem çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel anlamda gelişimlerine katkı sağlamak hem de doğayla baş başa eğlenceli ve unutulmaz bir gün geçirmelerini sağlamak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Doğa ile iç içe çeşitli etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçiren hem de birçok alanda eğitim alan öğrencilerimiz, bu tür aktivitelerle birbirlerini yakından tanıyarak ve paylaşarak sosyalleşme imkanı buluyor. Evlatlarımızın yüzlerindeki mutluluğu görünce bizler de işimizi daha büyük bir keyifle yapıyoruz. ‘Bir Başka Karatay’ diye çıktığımız bu yolda Karatayımızda insanımız için çocuklarımız için huzurlu ve mutlu geleceği bir inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:03
  1. doğa

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