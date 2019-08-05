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Başkan Kılca mezun olduğu okulu ziyaret etti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrenim gördüğü Konya Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:31
Başkan Kılca mezun olduğu okulu ziyaret etti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrenim gördüğü Konya Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçmişe kısa bir yolculuk yaparak okuduğu Konya Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Önce Okul Müdürü Süleyman Eşit ve öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, daha sonra sınıfları gezerek Kur’an-ı Kerim eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.



“Bu vatan, bu bayrak sizlere emanet olacak”


Öğrencilerden gelen birbirinden ilginç soruları yanıtlayan Kılca, çocuklara bulundukları yaşların gelecek için çok önemli bir dönem olduğunu hatırlatarak, “Burada inşa edeceğiniz dostluklar, zenginlikler, bundan sonraki hayatınızda belki üniversiteden bile daha etkili olacak. Bu okulun değeri ve önemi hayatımda her zaman farklıdır. Sizler gibi bu sıralarda oturdum, bu okulda eğitim-öğretimimi tamamladım. Son derecede onurlu ve mutluyum. Bu vatan, bu bayrak sizlere emanet olacak. Sizler bu vatanı, ülkeyi temsil edeceksiniz. Yarının bakanı, milletvekili, belediye başkanı olacaksınız. Buralardaki çabanız ve gayretiniz sizin hayatınız için çok önemli olacak. Hepiniz derslerinize çalışacaksınız, akademik başarılarınızı ortaya koyacaksınız. Güzel ve sağlıklı bir gelecek için eğitim şart. Ancak bundan da önemlisi vatanını, milletini, bayrağını seven, ülkesi için mücadele eden insanlardan olmanızı arzu ediyorum. Hedeflere ulaşmak için inanmak lazım. İnanırsanız başarı gelecektir. Ben buradan sizlere eğitim öğretim veren başta değerli müdürümüze ve öğretmenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:31
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