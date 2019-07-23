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Başkan Kılca: "Konya Basını önemli bir yol göstericimiz"

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türk Basınında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Temmuz 2019 Salı 15:37
Başkan Kılca: "Konya Basını önemli bir yol göstericimiz"

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türk Basınında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Basının demokrasinin vazgeçilmez bir kurumu olduğuna vurgu yapan Başkan Kılca, “Konya basını, fikir ve önerileriyle şehrimizin gelişmesi adına bizim en önemli yol göstericimizdendir” dedi.


Türk Basınında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basının demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından birisi olduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca mesajında, “Her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, tartışmasız olarak yüzyıllardır kabul görmektedir. Basın da kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan en önemli kamu mesleğidir. Türk basını, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsızlık anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmiştir. 24 Temmuz 1908 yılında Türk basınında sansürün kaldırılışının ardından geçen uzun zaman içerisinde de ülkemiz basını; yerel ve ulusal, yazılı ve görsel basınla birlikte, elektronik ortamda da memnuniyet verici bir gelişme göstermiştir. Bu bağlamda önemli bir geçmişe ve tecrübeye sahip Konya basınımız da belediyecilik hizmetlerimizde ve çalışmalarımızda öneri ve eleştirileriyle bizlere katkı sunan, şehrimizin her anlamda gelişmesinin ötesinde kalkınmasında da rol oynayan önemli yol göstericilerimizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Basınında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümünde, basınımıza çalışmalarında başarılar diliyor, görevlerini yaparken hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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