Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız yol bırakmayacağız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, şehir içi ve mahalle yollarının modernizasyonu çalışmalarına hız verdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karaaslan Dede Mahallesinde sürdürülen sokak asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Karatay’da asfaltsız yol bırakmayacaklarını söyleyen Başkan Kılca, “Tüm çabamız altyapısıyla, yollarıyla, sosyal ve kültürel donatılarıyla daha yaşanabilir bir Karatay’a katkı sunmaktır” dedi.

Çalışmalara ilişkin Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Başkan Kılca, asfaltlama çalışmalarında görev alan ekiplerle de bir araya gelerek tatlı ikram etti. Başkan Kılca, çalışmaların belirli bir plan çerçevesinde sürdürüldüğünü belirterek, söz konusu çalışmalar kapsamında bu yıl 150 bin ton asfalt dökme hedeflerinin olduğunu hatırlattı. Karatay’ın tamamında ekiplerinin hummalı bir çalışma yürüttüğüne vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “İlçemizin tamamında yürüttüğümüz yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda da Karaaslan Dede Mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin sokak asfaltlama çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Bizim anlayışımızda yol medeniyettir. Onun için de tüm ekiplerimizle ilçemizde asfaltsız yol kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza ara vermeyeceğiz. Bu yıl 150 bin ton asfalt dökme hedefi koymuştuk. Bu hedefin yakalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm çabamız altyapısıyla, yollarıyla, sosyal ve kültürel donatılarıyla daha yaşanabilir bir Karatay’a katkı sunmaktır. Bunun için de az önce de ifade ettiğimiz gibi tüm çabamızla ve tüm ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.