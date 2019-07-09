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Başkan Kılca: “Karatay Söz Meclisleri ilçemize değer katıyor”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Söz Meclisi’nde hemşehrileriyle istişarelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:56
Başkan Kılca: “Karatay Söz Meclisleri ilçemize değer katıyor”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Söz Meclisi’nde hemşehrileriyle istişarelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her hafta Salı günü Karatay Söz Meclisi’nde hemşehrileriyle bir araya geliyor. Karataylıların taleplerinin tek tek dinlendiği ve çözüm için istişarelerin yapıldığı Karatay Belediye Meclis Salonu’ndaki programa Başkan Hasan Kılca’nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Hasan Kılca, yoğun katılımla gerçekleşen bu haftaki buluşmada da vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyerek söz konusu talepler için ilgili başkan yardımcıları ile birim müdürlerine talimatlar verdi.


Başkan Kılca, “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızdan ayrı durmadık. Bir şekilde onlarla bir arada olmaya büyük özen gösterdik. Bu hassasiyet ve anlayışla bugüne kadar da on binlerce hemşehrimizi dinledik ve onların taleplerine cevap vermeye gayret ettik. Vatandaşlarımızın istek ve talepleriyle ilgili bilgi alındığını bu buluşmalarımızla da amacımız, hemşehrilerimizle belediye arasına aracı koymadan doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek. Karatay Belediyesi olarak katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışını uygulamaya azami hassasiyet gösteriyoruz. Bu buluşmaların ilçemize ve insanımıza değer katmaya devam devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşın memnuniyetini artıran Karatay Söz Meclisleri’nin devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar da bu tür buluşmalarla kendilerini dinleyip çözüm üreten Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:56
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