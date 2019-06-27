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Başkan Kılca: “Hizmetlerimizi birlikte şekillendiriyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin farklı bölgelerine ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşuyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:01
Başkan Kılca: “Hizmetlerimizi birlikte şekillendiriyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin farklı bölgelerine ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşuyor.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yerel yönetimler yasası ile mahalle statüsü kazanan Akörenkışla, Büyükburnak, Yenikent ve Esentepe’de vatandaşlarla bir araya geldi. Kılca, ziyaretlerinde hem Karatay Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları istişare etti hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi.


Belediye yetkililerinin yanı sıra AK Parti İlçe Teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği mahalle ziyaretlerini değerlendiren Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin çabasında olduklarını belirtti.



“Daha fazla hizmet için gayret ediyoruz”


Başkan Hasan Kılca, mahalleleri ziyaret ederek devam eden çalışmaların yanı sıra yeni planlamaları, yöre sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini hep birlikte değerlendirdiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü; “Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Belediye olarak ilçemiz için planladığımız yatırımlarımızı yine hemşehrilerimizle istişare ederek şekillendiriyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Karatayımızın tüm mahallelerinde standartları daha da yükseltme ve daha iyi hizmet üretmenin gayretindeyiz. Birçok alanda sürdürdüğümüz çalışmalarımız var. Bir kısmını tamamladık, bir kısmı ise devam ediyor. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve ekiplerimizle birlikte biten ve yapımı devam eden çalışmaları bu ziyaretler vesilesiyle yerinde inceliyoruz. Halkımıza ne kadar hizmet götürürsek, halkımız bunun karşılığını en iyi şekilde veriyor, bunları da sözleriyle ifade ediyorlar. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini şimdiye kadar boşa çıkartmadık, bundan sonra da çıkartmayacağız. Bizlere bu fırsatı sunan, gönlünü ve kapılarını açan bütün hemşehrilerime ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:01
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