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Başkan Kılca: “Hepimizin gayreti hemşehrilerimizi mutlu etmek”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:06
Başkan Kılca: “Hepimizin gayreti hemşehrilerimizi mutlu etmek”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda Karatay’a bağlı Şatır, Yarma, Bakırtolu, Sakyatan, İsmil ve Ovakavağı mahallerinde hemşehrileriyle bir araya geldi.


Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ve Fen İşleri Müdürü Bahattin Totan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ile AK Parti İlçe Teşkilatı mensuplarının da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Kılca,Karatay Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları bölge halkıyla istişare etti. Kılca daha sonra, kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi. Başkan Hasan Kılca, Şatır, Yarma, Bakırtolu, Sakyatan ve Ovakavağı mahalle ziyaretlerinin ardından İsmil’e geçti. Kılca, Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmil’de yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.



“Halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız”


Başkan Kılca, mahalle ziyaretleri kapsamında muhtarlar ve hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirterek söz konusu ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Kılca, “İlçemizde 80 mahallemiz var. Fırsat buldukça köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizi ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu buluşmalarımız neticesinde de Karatay Belediyesi olarak çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar Konyamıza ve Karatayımıza güzel hizmetler gerçekleştirildi, bundan sonra da yine halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden tüm hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Hepimizin gayreti hemşehrilerimizi mutlu etmek için”


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bütün mahallelerde belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduklarınıkaydederek, “Şu anda da İsmil Mahallemizdeyiz. Fen İşleri ekiplerimizin burada yürüttüğü yol yapım çalışmalarını yerinde inceliyoruz. İsmil ve Ovakavağı mahallelerimizde Büyükşehir Belediyemiz ile KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü kanalizasyon çalışmaları vardı. Ovakavağı mahallemizdeki çalışmalar sona erdi, İsmil’de ise az bir işimiz kaldı. Ben, bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak bizler de altyapı çalışmaları biten mahallelerimizde yol çalışmalarına başladık. Şu anda kum serimi ve asfaltlama çalışmaları yürüyor. Bizlerin de yöre sakini vatandaşlarımızın da tüm gayreti buralardaki hemşehrilerimizin mutluluğu. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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