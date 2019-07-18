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Başkan Kılca: "Geleceğin milli yüzücülerini yetiştiriyoruz"

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay Yaz Spor Okulları” projesi kapsamında açılan yüzme kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
Başkan Kılca: "Geleceğin milli yüzücülerini yetiştiriyoruz"

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay Yaz Spor Okulları” projesi kapsamında açılan yüzme kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Karatay Yaz Spor Okulu” eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl toplamda 13 spor branşında açılan spor okullarında eğitim gören öğrenciler, hem okulların tatile girmesiyle birlikte yaz aylarını en iyi bir şekilde değerlendiriyor hem de yeteneği olduğunu düşündüğü spor dallarında kendilerini yetiştirme imkanı buluyor.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da “Karatay Yaz Spor Okulları” kapsamında açılan yüzme kursunu ziyaret ederek öğrenci, antrenör ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, kursa katılan öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet ettikten sonra yüzme hocalarından da eğitimler ve çocuklar hakkında bilgi aldı.



"Çocuklarımızın tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve sosyalleşmeleri önemli"


Başkan Hasan Kılca, geleceğimizin teminatı olan çocuklar için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini söyleyerek, Karatay Yaz Spor Okulları’na büyük bir ilginin olduğunu kaydetti. Kılca, “Bu projemizi planlarken öncelikli amacımız, çocuklarımızın tatillerini olumlu anlamda değerlendirmeleri ve sportif aktiviteleri bir hobi olarak edinmelerini sağlamaktı. Bu amacımıza da ulaştığımızı görüyorum. 13 branşımıza da güzel bir ilgi oldu. Profesyonel hocalarımız eşliğinde öğrencilerimiz, kurslarında ilgi duydukları branşlarda eğitimlerine devam ediyorlar. Yüzme eğitim alan öğrencilerimizle de bir araya gelmek istedim. Evlatlarımız burada hem yüzme öğreniyorlar hem de yeni arkadaşlıklar edinerek birlikte eğlenip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görünce bizler işimizi daha bir iştah ve keyifle yapıyoruz” diye konuştu.



"Geleceğin milli yüzücülerini yetiştiriyoruz"


Sosyal, kültürel ve sportif belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri “Karatay Yaz Spor Okulları” kapsamındaki yüzme kursu sayesinde geleceğin milli yüzücülerini yetiştirmeye katkı sağladıklarını söyleyen Kılca, “Bu projemizle çocuklarımızın eğitime ve geleceğe hazırlanmalarına katkı sunuyoruz. Yine Bu kurslar, şehrimizden ve ilçemizde daha nice milli yüzücüler çıkması için de bir vesile aslında. Biliyoruz ki çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın, iyi olana, doğru olana yönelmelerinin en önemli yolu eğitim, spor, sosyal ve kültürel aktivitelerden geçiyor. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak ve onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak her türlü proje ve hizmetin içinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
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