Başkan Kılca, Galericiler Sitesi esnafıyla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Galericiler Sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Her fırsatta esnaflar ve vatandaşlarla buluşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Galericiler Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Kılca’nın yanı sıra buluşmaya, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve esnaf katıldı. Başkan Kılca, esnafla istişarelerde bulunarak istek ve önerilerini tek tek dinledi. Kılca, fırsat buldukça esnafları ziyaret ettiklerini ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm ürettiklerini ifade ederek, istişareler kapsamında bu buluşmaları da sürdürdüklerini aktardı.

"Karatay’da oluşan ortak akıl ortamından tüm hemşehrilerimiz kazançlı çıkıyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’da oluşan ortak akıl ortamından ilçe halkının tüm kesimlerinin kazançlı çıktığına inandığını belirterek, “Bugün de şehrimize ve ilçemize önemli katma değer veren siz kıymetli galericiler esnaflarımızla bir aradayız. Hep birlikte buranın talepleri nelerdir, buralara neler yapabilirizi konuşmayı arzu ediyoruz. 31 Mart Yerel Seçimleri için yaptığımız çalışmalar sırasında da burayı ziyaret ederek sizlerle birtakım istişarelerimiz olmuştu ve sizlerin taleplerini almıştık. Sitedeki doğalgaz kullanımı, altyapı ile ilgili ihtiyaçlar ve site yönetiminin oluşması konusunda gereken desteği vermeye hazırız. Sizlerin de desteği ile hep birlikte çok daha güzel işler yapacağımız inancındayım. Bizler de Gönül Belediyeciliği anlayışıyla ilçemizin bütün kesimleriyle bir araya gelmeye halkımızın içinde halkımızla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Galericiler Sitesi esnafları da kendileriyle bir araya gelerek taleplerini dile getirme fırsatı veren ve söz konusu taleplerin çözüm için gayret gösteren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ederek, Karatay’ın daha gelişmesi için gereken desteği vermeyi sürdüreceklerini belirtti.