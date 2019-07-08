Başkan Kılca, Çatalhüyük Mahallesinde hemşehrileriyle buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çatalhüyük Mahallesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde incelerken hemşehrileriyle de bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çatalhüyük Mahallesini ziyaret ederek hem hemşehrileriyle buluştu hem de Karatay Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca’nın Çatalhüyük Mahallesindeki ilk durağı Çatalhüyük Mahalle Muhtarlığı oldu. Mahalle Muhtarı Adem Kurtulan ile bir araya gelen Başkan Kılca, Muhtar Kurtulan’ın yanı sıra mahalle sakinlerinin de taleplerini dinledi ve mahalleyle ilgili olarak istişarelerde bulundu. Kılca, Çatalhüyük Mahalle Muhtarlığı ziyaretinin ardından Çatalhüyük Emekli Konağı’na da geçti. Burada konak sakinleriyle Başkan Kılca, emekli konağından faydalanan Karataylılarla bir süre sohbet etti ve onların isteklerini dinledi. Kılca, son olarak Çatalhüyük Mahallesinde Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım ve asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürü Bahattin Totan’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Hasan Kılca, Karatay’ın çok daha güzel yaşam şartlarına kavuşması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Kılca, “Sosyal, kültürel ve fiziki belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra mahallelerimizi de ziyaret ederek hem belediye olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakkında hemşehrilerimizi bilgilendiriyoruz hem de mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunarak bölgenin taleplerini alıyoruz. Bu kapsamda da Çatalhüyük Mahalle Muhtarlığımızı ziyaret ederek Muhtarımız Adem Kurtulan ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Burada hem muhtarımızdan hem de vatandaşlarımızın mahalle ile sokaklarına ilişkin taleplerini dinledik. Sonra da Çatalhüyük Emekliler Konağı’nda da hem büyüklerimizin hayır dualarını aldık hem de isteklerini not ettik. Şu anda da mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin kanalizasyon ve altyapı işlerinin ardından bizler de asfaltımızı döküyoruz. Asfalt dökme oranımızı yüzde 50 arttırarak Karatay Belediyesi olarak bu yıl 150 bin ton asfalt dökeceğiz. İlçemize insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hemşehrilerimizin desteği ve duasına layık olabilmek adına Karatayımızın dört bir yanında bu ve daha birçok çalışmalarımızla hemşehrilerimizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.