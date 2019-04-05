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Başkan Kibar mazbatasını aldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Parti’li İbrahim Etem Kibar, mazbatasını alarak görevine başladı.

05 Nisan 2019 Cuma 11:17
Başkan Kibar mazbatasını aldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Parti’li İbrahim Etem Kibar, mazbatasını alarak görevine başladı. Kibar, "Cumhur İttifakımızın bir adayı olarak Fatsa Belediye Başkanlığı görevi için mazbatamızı aldık. Bundan sonra tüm Fatsa’nın belediye başkanıyım” dedi.


31 Mart yerel seçimlerde Fatsa ilçesinde belediye başkanlığına seçilen ’Cumhur İttifakı’ adayı AK Parti’li İbrahim Etem Kibar Fatsa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Merve Bostan’dan mazbatasını aldı.


Parti teşkilatının tüm üyeleriyle birlikte zafere ulaştıklarını ifade eden Kibar, "Milletimizin bize tevdi ettiği mazbatamızı teslim aldık. İnşallah bundan sonra hizmet etme zamanı. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İnşallah yılmadan, bıkmadan milletimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıp, terimizin son damlasına kadar Fatsamıza hizmet etmek için çalışacağız. Güzel ve demokrasi ortamında bir seçim geçirdik" diye konuştu.


Mazbata töreninde belediye meclis üyeleri de mazbatalarını aldılar.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 11:17
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