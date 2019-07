Başkan Kibar: “Fatsa Belediyesini 160 milyon TL borçla devraldık”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyesini 160 milyon TL borç ile devraldıklarını söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa’da görev yapan yazılı ve görsel basın temsilcileri ile bir aya gelerek gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kibar, “Şeffaf olacağız ve şeffaf yönetim anlayışımızla da vatandaşlarımızın gönlüne dokunacağız demiştik. Fatsa’nın geleceğini ilgilendiren tüm kararları encümen kararları ile alıyoruz. Bildiğiniz üzere encümende Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinden arkadaşlarımız var. Şu an onlarla gayet uyumlu çalışıyoruz. Mecliste de istişare kültürünü kullanıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok ve olacağını da sanmıyorum. Çünkü her adımımız ve her söylemimiz Fatsa için. Biz göreve geldiğimizde Fatsa Belediyesini 160 milyon TL borç ile devraldık. Bu rakamın boyutunu önümüze çıkaracak olduğu engelleri ve bu engelleri nasıl aşacağımızı önümüzdeki 6 ay içinde göreceğiz. O zaman bu borç çok mu, az mı o zaman değerlendireceğiz. Bu tablo elbetteki bizleri yeni fikirler üretmeye, yeni projeler geliştirmeye itti. Komşu mal sahibi meselesi gibi bir şey bu. Yükümüz ağır ancak altından kalkılmayacak bir sorun değil. Bununla ilgili istişare kurulları oluşturup gereken ne varsa, zamanında ve yerli yerinde yapmaya başlayacağız. Tabii ki biz durmayacağız ve yatırımlarımıza başlayacağız” dedi.

Fatsa bizim gönül evimiz

Kibar şöyle devam etti: “Evet, Fatsa bizim gönül evimiz, yurdumuz, vatanımız, toprağımız ve sevdamız. Kalabalık içinde kendini yalnız hisseden Fatsa yerine, içinde barındırdığı tüm değerleri ile gururlanan onur duyan bir Fatsa hayalimiz var. Bunu başarmak ve söz verdiğimiz yatırımları hayata geçirmek için göreve geldiğimiz saatten itibaren kolları sıvayarak çalışmalarımıza başladık. Bizim nazarımızda belediyeler; esnafımızın, köylümüzün, emeklimizin, sanayicimizin her türlü sorunda başvurduğu kurumdur. Fakirimizin, yoksulumuzun sığınağıdır. Dostça ve kardeşçe yaşamanın sigortası, eşitlikçi, adil ve demokratik bir toplum düzeninin teminatıdır. Sorunların muhatabı ama aynı zamanda çözüm adresidir. Bu bakış açısı ve değerleri taşıyan bizler; Fatsa’yı birlikte ve istişare kültürü ile yöneteceğiz. Bizim için Fatsa’ya değer fikri olan herkes istişare edilecek değerli insan diğer taraftan ise Fatsa’yı değersizleştirecek çaba içinde olan herkes bizim nazarımızda değersizdir. İşte Fatsa’yı değersizleştirmeye çalışan ve algı yürütme çabası içinde olan ve hakkımda bir takım dedikoduları kamuoyuna yaymaya çalışanlar var. Ben sadece gülüp geçiyorum. Bilmeliler ki, Fatsa’yı değil kendilerini değersizleştiriyorlar. Ben şahsımla münhasır değil Fatsa’ya münhasır bir insanım.”

"Fatsa Belediyespor sahipsiz değildir"

"Fatsa’nın üzerinde titrediği ve asla taviz vermediği diğer bir konu ise Fatsa Belediyespor’dur" diyen Başkan Kibar, “Fatsaspor bizler için gerçekten önemli bir değer ve bizim markamız, sevdamız, aşkımız. Bu değerimiz ve markamız için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Bizler bu konuyla alakalı çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde sonuçlanacak olan girişimlerimiz var. Bu girişimlerin neticesi ile ilgili sizleri kısa zaman içinde bilgilendireceğiz. Bizim, hepimizin Fatsa’da yaşayanher ferdin bu sürece katkı sağlaması ve sahip çıkması gerekmektedir. Özellikle de sizlerin bu konuda öncülük etmeniz önemlidir” şeklinde konuştu.