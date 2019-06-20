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Başkan Kibar A takımı kuruyor

Fatsa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne Olgun İnağ atandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:46
Başkan Kibar A takımı kuruyor

Fatsa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne Olgun İnağ atandı.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Olgun İnağ’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Olgun kardeşimiz Fatsa’mızın evladı. Kendi kurumsal değerlerimizden bir tanesi. Bu sadece bizim dönemimizde değil bizden sonra da liyakat sahibi insanlarla kamu kurumlarında göreve devam edilmeli. Memleketimize hayırlı hizmetler vermesini temenni ediyorum” dedi.


Fatsa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Olgun İnağ ise kendisine bu görevi layık gören Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a teşekkür ederek, “Benden önce görev yapmış müdürlerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.


Fatsa Belediyesinin yeni Mali Hizmetler Müdürü Olgun İnağ, memuriyet hayatına 1998 yılında Samsun’un Salıpazarı ilçesi Vergi Dairesi’nde başladı. 2002 yılında Fatsa Mal Müdürlüğü’ne tayin oldu. Burada 3 ay çalıştıktan sonra Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğüne memur olarak atandı. 2008 yılında Gelir Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. Olgun İnağ 2019 yılı Haziran ayı itibari ile Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne atandı. İnağ evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:46
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