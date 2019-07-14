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Başkan Kesimoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

14 Temmuz 2019 Pazar 18:33
Başkan Kesimoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kesimoğlu mesajında 15 Temmuz hain darbe girişiminde genci, yaşlısı, kadını erkeği tüm vatansever vatandaşların tek yumruk olarak bu girişimi engellediğini ifade etti. Kesimoğlu, "15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişimini bugün bir kez daha lanetliyorum. O kara gecede Cumhuriyet tarihinde ilk kez TBMM bombalandı. Gözlerini ülkemizin bölünmez bütünlüğüne dikmiş, eli kanlı teröristlerin hedeflerinde laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti vardı. Söz konusu vatan, demokrasi, cumhuriyet ve laiklikse biz ölmeye hazırız. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bunu bir kez daha gösterdik. Genci, yaşlısı, kadını erkeği sokağa dökülerek tankların karşısına dikildi. Özgürlüğüne, ülkesine sahip çıktı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘ün ’Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.’ sözünü bir kez daha not ederek, böyle bedeller ödemeyeceğimiz ve aydınlıkta kalmaya devam edecek bir ülke sevdasıyla, Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin yüksek hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:33
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