0553 313 94 23

Başkan Keleş selden zarar gören esnafları ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş selden zarar gören Kışla Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:23
Başkan Keleş selden zarar gören esnafları ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş selden zarar gören Kışla Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.


Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyesi Serdar Bakkaloğlu ile birlikte Kışla Sanayi Sitesi’ne giderek selden zarar gören esnafları tek tek ziyaret etti. Esnaflara geçmiş olsun dileklerini ileten Keleş, Kdz. Ereğli TSO Yönetimi olarak yanlarında olduklarını söyledi. Keleş konuşmasında, “Ereğli’de gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabaha karşı şiddetini attıran sağanak yağmur sonrasında Kışla sanayi sitesi selden etkilendi. Sabahın erken saatlerinde Kışla Sanayi sitesine gelen esnaflar iş yerlerinin sular altında kaldığını gördü. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşımız Serdar Bakkaloğlu ile birlikte Kışla Sanayi Sitesinde iş yerleri sular altında kalan üyelerimize geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştirdik. Kdz. Ereğli TSO Yönetimi olarak üyelerimizin yanındayız. Tüm Ereğli’mize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Allah bir daha bu tür doğal afetleri yaşatmasın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak Valisi Aktaş'ın Emniyet Genel Müdürlüğüne atanması
    1. Şırnak Valisi Aktaş'ın Emniyet Genel..
    2. Canlı türleri biyolojik çeşitlilikteki..
    3. 19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
    4. Aynı gün 6 aylık hamile eşi, anne ve..
    5. Arnavutköy’de bir servis aracı ile..
    6. Şişlik ve koyu halkaları önlemenin ip..
    7. AK Parti'den istifa açıklaması!
    8. Osmaniye’de otomobille motosiklet..
    9. Akçakoca'da etkili sağanak nedeniyle..
    10. Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi,3..
    11. GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda..
    12. Samsunspor, Ahmethan Köse'yle 3 yıllık..
    13. Selin vurduğu Düzce’de kurtarılanların..
    14. Yeni Emniyet Genel Müdürü Aktaş’a..
    15. İzmir'de otomobil, otobüs durağına..
    16. Denizli’de cinayet
    17. Suvarlı Beldesinde MHP aday..
    18. Atatürk Barajı ormanında korkutan..
    19. 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda
    20. Başkan Keleş selden zarar gören..
    21. Karaman’da hükümlüler şehitlikleri..
    22. Şanlıurfa’da 1 hafta süreyle tüm..
    23. 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol..
    24. Düzce'deki su baskını ve toprak..
    25. Doğu Perinçek'ten Ahmet Davutoğlu..
    26. Beyoğlu'nda nostaljik tramvay..
    27. İstiklal Caddesi’nde nostaljik..
    28. Belediye Kütahyaspor’da teknik..
    29. Iraklı turizmcilerden HATSO’YA ziyaret
    30. Milletvekili Ahmet Erbaş: Emet Bor..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’