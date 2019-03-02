Başkan Kazım Kurt’tan ‘Aramıza Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Aramıza Hoş Geldin” projesi kapsamında, ilçe genelinde bebek sahibi olan aileleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Son olarak Kırmızıtoprak, 75. Yıl ve Kurtuluş Mahallesi’nde ziyaretlerde bulunan Başkan Kurt, anne ve baba olan çiftlere hayırlı olsun diyerek, bebeklerine de sağlıklı, mutlu ve aydınlık bir yaşam diledi. Başkan Kurt’un ilk adresi Kırmızıtoprak Mahallesi’nde yaşayan Erden Ailesi’nin evi oldu. Ayşe ve Sedat Erden çiftine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Mirza Yusuf Bebeğe mutlu, sağlıklı ve uzun bir yaşam diledi. Daha sonra ziyaretlerine 75. Yıl Mahallesi’nde yaşayan Turan Ailesi ile devam eden Başkan Kurt, Hanife ve İsmail Turan çiftinin evine misafir oldu. Hanife ve İsmail Çiftine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Fatma İnci Bebeğe mutlu, sağlıklı ve uzun bir yaşam diledi.

Başkan Kurt’un son adresi ise, Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan Merve ve Evren Özkütük çifti oldu. Çifte hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kazım Kurt, Cemre Bebek için sağlıklı ve uzun bir hayat diledi.