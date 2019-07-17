Başkan Kazım Kurt’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Kurt, son olarak Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çiçek ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’a hayırlı olsun dileklerini ileten Mehmet Çiçek, Başkan Kurt’a yeni dönemde başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi ile daha önce de verimli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çiçek, bu iş birliğini yeni dönemde de devam ettirmek istediklerini söyledi.

Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çiçek ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’ni katılımcı bir anlayışa yönettiklerini kaydetti. Yeni dönemde bu anlayışı daha da genişletmek istediklerini belirten Başkan Kurt, “Odunpazarı’nı Eskişehir’de bulunan demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikalarla birlikte yöneteceğiz. Bundan sonraki hedefimiz paydaşlarımızın sayısını artırmak. Daha önce de söyledik, şimdi de tekrarlayalım, Odunpazarı birlikte güzel” dedi.