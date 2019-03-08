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Başkan Kazım Kurt kadın gazetecilerle buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Eskişehir’deki kadın gazetecilerle bir araya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 15:38
Başkan Kazım Kurt kadın gazetecilerle buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Eskişehir’deki kadın gazetecilerle bir araya geldi.


Alaaddin Cafe’de gerçekleşen buluşmada Başkan Kurt, kadın gazetecilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadın gazetecilerle uzun süre sohbet eden Başkan Kurt, kırmızı karanfil takdim etti. Buluşmada konuşan Kurt,emekçi kadınların örgütlü toplumun öncüsü olması gerektiğini vurguladı. 8 Mart’ın yıllardır emekçi kadınların, emeğinin hakkını savunduğu bir gün olduğuna dikkat çeken Kazım Kurt,“Biz de bugün Eskişehir’deki emekçi gazeteci kadınların günün kutlamak için buluştuk. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeğin en yüce değer olduğunu savunan bir partinin belediye başkanı olarak bugün emekçi kadınlarımıza başarılar diliyorum. Emekçi kadınların özellikle çalışan kadınların mutlaka örgütlenmesi gerektiğini ve örgütlü toplumun öncüsü olması gerektiğini düşünüyorum.Eskişehir’de kadınların yaşamını kolaylaştırmak, onların yaşam standardını yükseltmek için Odunpazarı Belediyesi olarak her türlü mücadeleyi vermeye hazırız” şeklinde konuştu.


“Kadınların haklarını savunacağız”


Seçilmesi durumunda yeni dönemde 100 adet kreşi kadınlar ve çocukları için yapmaya söz veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, her mahallede mutlaka bir kreş olacağını iletti. Kadınların her türlü sosyal ve kültürel haklarını savunacağını aktaran Başkan Kurt, “Önümüzdeki dönem 100 tane kreşi kadınlar ve onların çocukları için yapmaya söz veriyoruz. Her mahallede mutlaka kreş olacak ve çocuklar kreşe yürüyerek gidecek. Her mahalleye bir halk merkezi kuracağız. Bu halk merkezlerinde öncelikle kadınların her türlü sosyal ve kültürel haklarını savunacağız ve onlara öğreteceğiz. Kadınların meslek edinme konusundaki temel ihtiyaçlarını da karşılamaya devam edeceğiz. Şuanda 15 bin civarında olan kursiyer sayımızı daha da artırarak, Eskişehir’deki kadınların ekonomik ve sosyal geliştirmeyi hedefliyoruz. Umarım seneye Dünya Emekçi Kadınlar Gününde çok daha farklı şeyler konuşacak hale geliriz. Ben bütün kadınlarımızın Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:38
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