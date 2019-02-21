Başkan Kazım Kurt işçilerle buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretleri kapsamında işçilerle buluşan Başkan Kurt, işçilerin istek ve şikâyetlerini dinledi, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

İşçilere Odunpazarı Belediyesi’nde 5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nde çalışan tüm işçi ve emekçilerin sendikalı olduğunun altını çizdi. Göreve gelir gelmez taşeron işçilerin sendikalaşması önündeki engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Başkan Kurt, "Emek en yüce değer. Odunpazarı Belediyesi olarak bizle bunun bilincindeyiz ve işçilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi. 5 yılda Odunpazarı’nın 11 farklı mahallesine halk merkezleri açtıklarını söyleyen Başkan Kurt, bu halk merkezlerinde çok farklı branşlarda atölyelerin yer aldığını belirtti. Halk merkezlerindeki bu atölyelere 15 bin kişinin gittiğini kaydeden Başkan Kurt, gelecek dönemde her mahalleye halk merkezi açacaklarını ifade etti.

"Çalışan kadınların en büyük problemi kreşlerin yetersiz olması"

Kadın işçi ve emekçilerinin en büyük problemlerinden birinin kreş sorunu olduğunu dile getiren Başkan Kurt, "Çalışan kadınların en büyük problemi kreşlerin yetersiz olması. Biz bu sorunu gördük ve Odunpazarı’na 5 tane kreş ve çocuk merkezi açtık. Yeter mi? Yetmez. Gelecek dönemde de Odunpazarı’na 5 yılda 100 kreş açacağız. Eskişehirli kadınlar huzurla, gözleri arkada kalmadan çocuklarını kreşlerimize bırakabilecek. Eskişehir’de kadınlar daha özgür ve mutlu olacak" şeklinde konuştu.