0553 313 94 23

Başkan Kazım Kurt işçilerle buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:46
Başkan Kazım Kurt işçilerle buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretleri kapsamında işçilerle buluşan Başkan Kurt, işçilerin istek ve şikâyetlerini dinledi, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.


İşçilere Odunpazarı Belediyesi’nde 5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nde çalışan tüm işçi ve emekçilerin sendikalı olduğunun altını çizdi. Göreve gelir gelmez taşeron işçilerin sendikalaşması önündeki engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Başkan Kurt, "Emek en yüce değer. Odunpazarı Belediyesi olarak bizle bunun bilincindeyiz ve işçilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi. 5 yılda Odunpazarı’nın 11 farklı mahallesine halk merkezleri açtıklarını söyleyen Başkan Kurt, bu halk merkezlerinde çok farklı branşlarda atölyelerin yer aldığını belirtti. Halk merkezlerindeki bu atölyelere 15 bin kişinin gittiğini kaydeden Başkan Kurt, gelecek dönemde her mahalleye halk merkezi açacaklarını ifade etti.


"Çalışan kadınların en büyük problemi kreşlerin yetersiz olması"


Kadın işçi ve emekçilerinin en büyük problemlerinden birinin kreş sorunu olduğunu dile getiren Başkan Kurt, "Çalışan kadınların en büyük problemi kreşlerin yetersiz olması. Biz bu sorunu gördük ve Odunpazarı’na 5 tane kreş ve çocuk merkezi açtık. Yeter mi? Yetmez. Gelecek dönemde de Odunpazarı’na 5 yılda 100 kreş açacağız. Eskişehirli kadınlar huzurla, gözleri arkada kalmadan çocuklarını kreşlerimize bırakabilecek. Eskişehir’de kadınlar daha özgür ve mutlu olacak" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:46
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de iş yeri açılışı
    1. Hakkari’de iş yeri açılışı
    2. Bakan Berat Albayrak'tan KDV müjdesi!
    3. Çerkes Derneğinden “anadil” açıklaması
    4. Belediye Başkanı Tahsin Babaş:..
    5. Tüfekle kendini vuran genç hayatını..
    6. M3 para arzı arttı
    7. Merkez Bankası rezervleri
    8. Pazarcılar: “Fide, gübre ve mazot..
    9. El Cezire Balkanlar'ın belgesel..
    10. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal..
    11. Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye..
    12. Büyükşehir’den 5 sporcu milli takımda
    13. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    14. Vali Memiş, Şehit Öznütepe’nin..
    15. Bolu'da zehirlenme şüphesi
    16. Altınok, gazetecilerle bir araya geldi
    17. Atletizmde birer altın ve bronz madalya
    18. Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçının..
    19. Başkan Kazım Kurt işçilerle buluştu
    20. Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin..
    21. Diriliş Ertuğrul'da flaş ayrılık! Yeni..
    22. Gürcistan sınırında yakalanan FETÖ..
    23. Kış 2019 Tatbikatı
    24. Çine’de kaybolan görme engelli kadın 8..
    25. Hatay'da kaza yapan kargo aracı devrildi
    26. Bayburt’un işgalden kurtuluşunun 101...
    27. Tepebaşı’nın oto pazarına ilgili..
    28. Vatandaşlar tahsilat işlemlerini..
    29. Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve..
    30. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı