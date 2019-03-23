Başkan Kazım Kurt: “Eskişehir öğrencileri seven bir şehirdir”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Büyükdere Mahallesi’nde yer alan bir kafede gerçekleşen buluşmaya çoğunluğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencisi olan çok sayıda öğrenci katıldı.

Buluşmada konuşan Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı ile ilgili bilgi verdi. Son 5 yılda Odunpazarı’nda gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Başkan Kurt, üniversitede okumanın diğer şehirlerde Eskişehir’deki kadar kolay olmadığını vurguladı. Eskişehirlilerin öğrenciler ile birlikte yaşamayı sevdiğini ifade eden Başkan Kurt, bu nedenle de Eskişehir’de öğrenci olmanın kolay olduğunu belirtti.

Eskişehirlilerin birçok konuda öğrencilere göre hareket ettiğini ifade eden Başkan Kurt, öğrencilerin de Eskişehir’i sevdiği için okul bittikten sonra memleketlerine gitmediklerini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi’nin öğrenciler için yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Kurt, öğrenci lehine iş yapmayı hedeflediklerini söyledi. Öğrencilere Eskişehir’de yaşamanın tadını çıkarmalarını tavsiye eden Başkan Kurt, öğrencilere okulların kol ve kulüplerinde yer almaları konusunda da öğütlerde bulundu.

Öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Başkan Kurt, öğrencilerin sorularını da cevapladı.