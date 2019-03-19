Başkan Kazım Kurt: “Arıköy projesi Türkiye’de bir ilk”

Odunpazarı’nda, geçtiğimiz günler de ilk ders zili ile faaliyetlerine başlayan Arıköy projesinde hak sahiplerine eğitimleri için gerekli olan kovanları, önlükleri, körükleri ve teçhizatları teslim edilirken, 1 usta ve 4 çıraktan oluşan ekiplere de 40 metrekare alan ile birer kulübe de verildi.

Festival havasında gerçekleşen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Motosiklet Kulübü ve Eskişehir Havacılık Kulübü’nün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir Motosiklet Kulübü ve Eskişehir Havacılık Kulübü etkinliğe gösterileri ile renk kattı.

Bu tesisin amacının tam donanımlı arıcılar yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Kurt, artık sorun tespit edip bu sorunlara özel çözümler üretmekte uzmanlaştıklarını belirtti. Arıköy’ün eğitim modeli ve tesis olarak dünya da bir eşine rastlamadıklarının altını çizen Başkan Kurt, “Türkiye’de zaten tüm arıcılık otoritelerinin destek verdiği benzeri olmayan vizyon bir proje.

Hep dediğimiz gibi, tarım Türkiye de maalesef çökmüştür. Bu sorunu görmek için âlim olmaya gerek yok. Yanlış politikalar ile Türk tarımı bitirilmiştir. Mevcut iktidarlar milli değerlere sahip çıktığını belirtirken milli tarımı öldürmek için elinden geleni yapıyor. Tıpkı unutturulmak istenen ‘Andımız’a sahip çıktığımız gibi milli tarımımıza da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hep beraber üreteceğiz hep beraber büyüyeceğiz” dedi.