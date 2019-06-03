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Başkan Kazgan’dan Bayram mesajı

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
Başkan Kazgan’dan Bayram mesajı

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan yayımladığı mesajında, “Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek; sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Bu mübarek günlerin, tüm İslam Âleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın mesajı şöyle:


“Ramazan ayının sabrı ve şükrünün maneviyatını idrak ederek, dua ve ibadetlerle bir ayı geride bırakmanın hazzıyla Ramazan Bayramı’na coşkuyla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan bayramı orucun mükâfatı, dayanışma ve yardımlaşma hissiyatının arttığı, gönüllerin huzura erdiği bir bayramdır. Ramazan Bayramı’nda kırılan kalpler onarılacak, küslükler sona erecek, büyükler ziyaret edilerek hasretler giderilecektir. Bayramlar; kardeşçe kucaklaştığımız, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin, milli birlik ve beraberlik hislerinin kuvvetlendiği günlerdir. Ramazan Bayramının tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, en içten dileklerimle bayramını kutluyorum."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
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