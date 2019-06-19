Başkan Kayda’dan Kaymakam Sağlam’a ’hayırlı olsun’ ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Konya Vali Yardımcılığı görevinden Salihli Kaymakamlığına atanan Mehmet Kamil Sağlam’ı makamında ziyaret ederek, ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve İbrahim Karaca ile birlikte Kaymakam Sağlam’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Başkan Kayda, “Manisa’nın güzel ilçesi Salihli’mize hoş geldiniz. Salihli Belediyesi olarak ilçemizdeki bütün kurumlara eşit mesafedeyiz. Salihli’mizi daha da güzelleştirmek adına tüm kurumlar ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kaymakamımız Mehmet Kamil Sağlam ile birlikte ilçemize güzel hizmetler kazandıracağız. Yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Manisa’nın en büyük ilçelerinden olan Salihli’de görev yapacak olmanın gururu ve heyecanını yaşadığını ifade eden Kaymakam Sağlam, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Kayda ile Başkan Yardımcıları Durmaz ve Karaca’ya teşekkür etti.

Başkan Kayda, Salihli Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelere kazandırılan çalışmalar hakkında Kaymakam Sağlam’a bilgiler verdi. Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak Kaymakam Sağlam’a hediye takdim etti.