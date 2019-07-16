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Başkan Kayda’dan, Başsavcı Balık’a hayırlı olsun ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 15:49
Başkan Kayda’dan, Başsavcı Balık’a hayırlı olsun ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2019 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Salihli’ye atanan Mustafa Balık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz’ın eşlik ettiği ziyarette Başkan Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık’a yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyarette Başsavcı Balık’a Salihli Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak fincan takımı hediye etti. Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Başkan Yardımcıları Karaca, Karaoğlu ve Durmaz’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:49
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