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Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ramazan Bayramının ardından ilk mesai gününde belediye birimlerinde çalışan tüm personel ile bayramlaştı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:16
Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ramazan Bayramının ardından ilk mesai gününde belediye birimlerinde çalışan tüm personel ile bayramlaştı.


Belediye personelinin Ramazan Bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Zeki Kayda, "Değerli mesai arkadaşlarım, sizlerle birlikte 2. dönemimizde hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz. Salihlimize birçok proje kazandırdık ve bunları sizinle birlikte yaptık. Hepinize bu güzel yol arkadaşlığı için teşekkür ediyor, Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte sizlere sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.


Salihli Belediye’sinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Metin Durmaz, belediye daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:16
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