Başkan Kayda, motosiklet festivaline katıldı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Enduro Touring Motor Grubu (SETMOG) tarafından düzenlenen 5’inci Uluslar arası Motosiklet Festivali etkinliğine katıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen 5’inci Uluslar arası Motosiklet Festivalinde incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, motosiklet tutkunlarıyla bir araya geldi. SETMOG öncülüğünde bu yıl Kurşunlu Piknik Alanında gerçekleştirilen festivale Salihli Belediyesinin her zaman destek olduğunu ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Göreve geldiğimiz günden beri birçok sosyal aktivitelerde öncülük yaptık. Belediye başkanlarının temel görevleri dışında, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak aklı kullanarak bir şehrin geleceğini hazırlamak gibi görevleri de var. Salihlimizi turizm anlamında tüm Türkiye’ye tanıtmak adına bu tür festivaller büyük önem taşıyor. Ülkemizin dört bir yanından yüzlerce motor tutkunu arkadaşımız Salihlimize SETMOG tarafından düzenlenen festival için geldi. Bu festivalin düzenlenmesinde büyük emek harcayan ve genç yaşta aramızdan ayrılan SETMOG Eski Başkanı Ali İkbal Demirel’i rahmetle anıyorum. Salihli Belediyesi ve SETMOG Derneği ile birlikte daha da güzel organizasyonlara imza atacağız. Bizim amacımız Salihlimizi her ortamda en iyi şekilde tanıtmak ve bu festivalin Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz" dedi.

Festivale katılan tüm motor grupları adına Belediye Başkanı Zeki Kayda´ya teşekkür eden SETMOG Derneği Başkanı Caner Akçakaya, Salihli Belediyesi’nin katkılarından dolayı Başkan Zeki Kayda’ya plaket takdim etti.