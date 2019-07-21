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Başkan Kayda, Almanya’daki ‘Vatandaşlık Fuarı’na katıldı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa ile kardeş şehir olan Almanya’nın Ingolstadt şehrinde düzenlenen ‘27.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:14
Başkan Kayda, Almanya’daki ‘Vatandaşlık Fuarı’na katıldı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa ile kardeş şehir olan Almanya’nın Ingolstadt şehrinde düzenlenen ‘27.Vatandaşlık Fuarı’ festivaline katıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Semih Adıgüzel, Bülent Mersinli, Hasan Aydır ve Ahmet Tonguç’tan oluşan heyete başkanlık eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ingolstadt Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘27.Vatandaşlık Fuarı’ kutlamalarında, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye’yi temsil etti. Almanya’da 4 gün boyunca birçok etkinliklerle kutlanan festivale, Ingolstadt ile kardeş şehir olan ülkelerden Türkiye ile birlikte İtalya, Fransa, Macaristan, İskoçya, Sırbistan Rusya, Slovenya ve Polonya’dan gelen temsilciler katıldı. Başkan Kayda, Manisa ile kardeş şehir olan Ingolstadt Büyükşehir Belediye Başkanı Christian Lösel’e ziyaret anısı olarak Lidya Uygarlığının başkenti Sardes’i anlatan plaket verdi.


Ingolstadt Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin birçok farklı kültürü bir araya getirdiğini ifade eden Başkan Kayda, “27.Vatandaşlık Fuarı etkinliklerinde ülkemizi ve Manisa’mızı temsil ettik. 4 gün boyunca burada farklı ülkelerin kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulduk. Kardeş şehirlerin belediye başkanları ve temsilcileri ile toplantılar yaparak Audi fabrikası gezdik ve bahçe bitkileri fuarında incelemeler yaptık. Bizim açımızdan verimli bir gezi oldu. Manisamız ile kardeş şehir olan Ingolstadt ve Almanya ile aramızdaki bağları arttırmayı, samimiyetimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bizleri çok iyi ağırlayan Ingolstadt Büyükşehir Belediye Başkanı Christian Lösel ile ekibine, gezi boyunca bize tercümanlık yapan Nuri Yanık ve Nesrin Bal kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Almanya’nın Ingolstadt şehrinde düzenlenen 27. Vatandaşlık Fuarı, Münih Başkonsolosu Mehmet Günay’ın da katılımıyla gerçekleşen tören ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:14
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