Başkan Kaya’dan Aktemur’a baş sağlığı ziyareti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, geçtiğimiz günlerde eşini kaybeden Halil İbrahim Aktemur’a baş sağlığı ziyaretinde bulundu.

İYİ Partili Başkan Kaya, Aydın İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri ve İYİ Parti Aydın Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Aktemur’u Çakırbeyli Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Kaya, yakalandığı amansız hastalıktan dolayı eşini kaybeden Aktemur’a baş sağlığı dileklerini iletti. Kaya’ya ziyaretinde İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Aktemur, Başkan Kaya ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.