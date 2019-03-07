Başkan Kaya, taş duvar çalışmaları inceledi Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Derinçay Mahallesi’nde ’Muhtar Odası ve Kültürü Evi’ önünde sürdürülen taş duvar çalışmalarını yerinde inceledi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Derinçay Mahallesi’nde ’Muhtar Odası ve Kültürü Evi’ önünde sürdürülen taş duvar çalışmalarını yerinde inceledi. Mahallenin Kışlacık semtinde bulunan Muhtar Odası ve Kültürü Evinin ön kısmında devam eden çalışmaları değerlendiren Başkan Kaya, şunları söyledi: “Muhtar Odası ve Kültürü Evi binamızın ön kısmındaki alan yetersiz ve uygunsuzdu. Çevre düzenlemesi kapsamında taş duvar çalışmalarımız başladı. Bu çalışmamız tamamlandığında binanın ön kısmında düzenli ve geniş bir alan kazanılmış olacak. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun.”

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