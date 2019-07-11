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Başkan Kaya, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Belediye başkanı seçildikten sonra başlattığı mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:22
Başkan Kaya, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Belediye başkanı seçildikten sonra başlattığı mahalle ziyaretlerine devam ediyor.


Başkan Kayaekibiyle birlikte dün akşam İsafakılar, Eğrek ve Arzular Mahallelerinde ziyaretlerine bir yenisini ekledi.Mahalle sakinlerini mahallelerine giderek yerinde dinleyen Başkan Kaya, "Mahalle ziyaretlerimizde, mahalle sakinlerimizin sorunlarını yerinde dinliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Elimizden geldiğince biz vatandaşımızın ayağına giderek halini hatırını soruyor, birer çaylarını içerek çözümleyebileceğimiz sorunlarını hızlı bir şekilde çözüyoruz. Vatandaşımızın , mahallelerimizin bir sorunu varsakendimiz gidip yerinde araştırıyor ve çözüme ulaştırarak daha mutlu, daha yaşanılır bir İncirliova’nın temelini atıyoruz. Çünkü benim ilçemde yaşayan herkes mutlu ve yaşadığı kentte, mahallede huzurlu olmalı." dedi.


Başkan Kaya’nın ziyarette bulunduğu mahalle sakinleri ise Şubat-Mart aylarında yapılması gereken lavradönemi ilaçlamanın yapılmadığını, bundan dolayı sıkıntı çektiklerini ancak Başkan Kaya seçildikten sonra mahallelerinde ilaçlama çalışmalarının başladığını bu ziyaretlerinin öneminin burada öne çıktığını belirterek hem ilaçlama çalışmaları için hem de bu ziyaretlerden çok memnun kaldıklarını ve kendilerine değer veren bir belediye Başkanına sahip oldukları içinkendilerini şanslı hissettiklerini söylediler.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:22
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