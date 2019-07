Başkan Kaya, İncirliovalı tüm devecileri bir araya getirdi

İncirliova Belediye Başkanı ve Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri FederasyonuBaşkanıAytekin Kaya, ilçedeki tüm devecileri Kültür Park Tesislerinde düzenlenen organizasyonda bir araya getirdi.

İncirliova Belediye Başkanı ve Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, ilçedeki devecileri Kültür Park’tabir araya getirdi. Her yılın ilk deve güreşinin yapıldığı İncirliova’da en iyi güreşin yapılabilmesi için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirten BaşkanKaya, “İncirliova devenin, deve güreşlerinin doğduğu yer. Çulunun, güreşinin yapıldığı, devenin kesilip sucuk olduğu yerdir. Bilindiği gibi Türkiye’nin en büyük deve güreşi İncirliova’daKırkpınar havasında geçiyor. Ben de doğuştan deveciyim ve aynı zamanda Federasyon Başkanıyım. Belediye Başkanı da olduk. 5 yaşından beri deveciyim develerin içinde doğdum. Bu kültürü seven ve yaşaması için uğraşan ve çaba gösteren birisiyim. Bugün de tüm devecileri bir araya getirdim. İçinde dargın ve kırgın olanlar vardı bunları kaynaştırdım. Her yıl olduğu gibi, 2020 Ocak ayının ilk haftası yılın ilk Deve Güreşi’ne İncirliova ev sahipliğiyapacak. Deve güreşlerini daha güzel nasıl yaparız onu konuştuk. Bu toplantımızda her görüşten insan var biz siyaset yapmadan bu işi nasıl yaparızın peşindeyiz. Deve güreşine öncelikle siyaset katılmayacak. Deve güreşi yapılan zamanlarda Ege Bölgesinin 8 ilinden deve güreşi sevenler nerede güreş varsa oraya akın ediyor. Buda her zaman Yörük şenliği kültürü yaşatılıyor. Yapılan deve güreşlerinden elde edilen gelirde her yıl farklı dernek ve camilere destek oluyor, aynı zamandaesnafa ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Her kesime katkı sağlayan deve güreşinin olduğu yerde bereket var huzur var. Deveciliğin olduğu yerde çok düzgün insanlar var. Yapılacak deve güreşini şenlik içerisinde yapmayı hedefliyoruz. Amacımız birlik ve beraberlik içinde, eskiden değerli büyüklerimizin zamanında yapıldığı ve olduğu gibi nasıl daha güzel yapabiliriz. Bunun için bugün buradayız ve şimdiden deve güreşlerimiz için gerekli çalışmalara hep birlikte başlayacağız.” dedi.

Katılımcılar arasında İncirliova’daki en eski devecilerden olan 86 yaşındaki Süleyman Kurnazların’daolduğu deveciler ise, Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın bu organizasyonu düzenleyerek tüm devecileri bir araya getirmesinden dolayı çok mutlu olduklarını, hiçbir belediye başkanı zamanında böyle birleştirici bir organizasyonun yapılmadığınıvurgulayarak bunun için Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya teşekkür ettiler.