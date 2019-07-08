0553 313 94 23

Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin ödemeleri hakkında bilgi verdi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, büyük bir borçla devraldıkları İncirliova Belediyesini kısa bir süre içerisinde kaynakları yerinde kullanarak ve akılcı bir yönetim stratejisi uygulayarak düzlüğe çıkarmaya çalıştıklarını belirti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:59
Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin ödemeleri hakkında bilgi verdi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, büyük bir borçla devraldıkları İncirliova Belediyesini kısa bir süre içerisinde kaynakları yerinde kullanarak ve akılcı bir yönetim stratejisi uygulayarak düzlüğe çıkarmaya çalıştıklarını belirti.



Göreve geldiği ilk gün icra evrakları ile tanışan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, göreve başladığı günden itibaren başlattığı hizmet seferberliği ve akılcı bir yönetim ile birçok konunun üstesinden geldiklerini ve gelmeye devam edeceklerini belirterek; "Seçimi kaybeden yönetimindenesnaflara, şirketlere fatura karşılığı kalan 1 milyon 190 bin 917,29 TL borcu ödeyerek yaklaşık 40 esnafımızın borcunu sıfırladık. Geçmiş döneme ait 301 bin 239,05 TL kıdem tazminatı ödedik.Akaryakıtta ise yine önceki dönemde 01 Ocak- 10 Nisan 2019 tarihlerinde 263 bin 230,23 TL harcama yapılmışken,bizim yönetimimizde 10 Nisan - 01 Temmuz 2019 tarihleri arasında 161 bin 857,19 TL akar yakıt giderimiz olmuştur. Aradaki rakam farkı akaryakıtta da her alanda olduğu gibi muazzam bir tüketim çılgınlığı olduğunu ortaya koyuyor. Bu süre içerisinde belediyemiz ana hizmetleri dışındagereksiz hiç bir harcama yapılmamıştır. Tasarruf adına araçlar parka çekilerek araç kiralamaları iptal edilmiştir. Bunun gibi bir çok konudaönceki yönetimin uygulamaları bu borç batağının içler acısı halini gösteriyor. Bunu ve buna benzer uygulamaları bizzat görüyorve ilçem adına büyük bir üzüntü yaşıyorum. Neyse ki artık bu lüzumsuz harcamalara dur diyecek bir anlayış ve ekibimle, İncirliova’mız emin ellerde diyebilme gururunu yaşayarak, bunu da burada kamuoyu ile paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Belediyecilik anlayışımız ve uygulamalarımız ile İncirliova’mızda her Şey Çok Güzel olacak" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı
    1. Otobüsün çarptığı motosikletli..
    2. Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna..
    3. Adıyaman Platformu ilk toplantısını..
    4. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
    5. İnegölspor Cumhur Yılmaztürk ile..
    6. "İyi ki buradayım"
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar,..
    8. Gaziantepli hakem Basketbol Süper..
    9. Devrilen elektrikli bisikletin..
    10. GSO-MEM’de kursları tamamlayan..
    11. AKUT'un Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki..
    12. Tarih verildi! Tarım ürünleri..
    13. Denizde rahatsızlanan kaptanın..
    14. Emine Erdoğan’dan Yunus Emre Kültür..
    15. Dünya 3 numarası Pliskova,..
    16. İnsan kaçakçılarına büyük darbe: 55..
    17. Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin..
    18. İBB Meclisi temmuz ayı toplantısı
    19. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
    20. Fransa Bisiklet Turu
    21. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
    22. Bakan Soylu Hırvatistan'da
    23. Esed rejimi generallerine bombalı..
    24. Formayı giyen Vedat Muriç'in ilk..
    25. Trabzonsporlu yöneticilerden Ortahisar..
    26. Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912..
    27. GÜNCELLEME 4 - Pendik'te araca saldırı..
    28. Muğla'da teknede bayılan kaptan..
    29. Tunuslular, “Yüzyılın Anlaşmasını”..
    30. Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’