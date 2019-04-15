Başkan Kavuş: “Meram’ın ihtiyacı; değerli yaşam alanları”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas, Aksinne ve Uluırmak Kooperatiflerinde incelemelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye öncülüğünde hayata geçirilen kooperatiflerde ki son durumları yerinde inceledi. Aymanas, Aksinne ve Uluırmak Konut Yapı Kooperatiflerini Başkan Yardımcıları ve Teknik Ekibiyle birlikte gezen Başkan Mustafa Kavuş, vatandaşların tedirginliğini gidermek ve inşaatlarımızın gidişatını kontrol etmek amacıyla denetimlerini ara vermeden sürdüreceğini söyledi.

“Herkesin gönlü rahat olsun”

“Hem arsa sahiplerimiz hemde kooperatif üyelerimizin gönülleri rahat olsun” diyen Başkan Kavuş, “Belediyemizin öncülüğünde hayata geçirilen ve daha önceki dönemde temelleri atılan Aymanas, Aksinne ve Uluırmak Konut Yapı Kooperatiflerinde incelemelerde bulunduk. İnşaat maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönem yaşadık. Özel sektör gibi bizim de inşaatlarımız yavaşlamıştı ama artık bu süreci geride bıraktığımız için artık inşaatlarımız hızlandı. Fiyatlar normale döndü. Bu nedenle Aksinne ve Aymanas’ta bloklar hızlı bir şekilde yükseliyor. Uluırmak’ta da kısa süre içinde harfiyat çalışmalarına başlıyoruz.Vatandaşlarımız, yazın sonuna doğru da blokların hızla yükseldiğine şahitlik edecekler” diye konuştu.

“Binalar büyüdükçe, gönül bağımızda büyümeli”

Meram’ın hızlı bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “Yenilemek ve yenilenmek, büyümenin doğal sonucu. Belediye olarak bu yenilenmeye ön ayak olmamız gerektiğinin farkında ve bilincindeyiz. Dönüşüm sayesinde oluşan yeni merkezlerin huzurlu ve güvenli mekanlar haline gelmesi için çaba sarfediyoruz. Bununla birlikte yeni alanların, bizi biz yapan değerleri, geleneklerimizi, komşuluk ilişkilerimizi de diri tutmasını arzu ediyoruz. Şehirlerimizle birlikte değerlerimiz de dönüşmemeli, ilişkelerimizi diri tutmalıyız. Binalar büyüdükçe gönül bağımızda büyümeli. Bu sebeple Meram’ın en önemli ihtiyaçlarından birisi ‘Değerli Yaşam Alanları.’ Sağlıklı ve nitelikli alan ihtiyacı için kalıcı ve uzun soluklu projeler üreterek vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. İşte bugün incelemelerde bulunduğumuz alanlar, tüm bunları hayata geçirebilmek için başlatılan çalışmalardır” diye konuştu.