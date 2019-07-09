0553 313 94 23

Başkan Kavuş, Meram Yaz Kurslarının misafiri oldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin, gençlerin ve çocukların dolu dolu bir yaz tatili geçirirken hem eğlenebilmeleri hem de öğrenebilmeleri adına hayata geçirdiği Yaz Kurslarının misafiri oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 15:09
Başkan Kavuş, Meram Yaz Kurslarının misafiri oldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin, gençlerin ve çocukların dolu dolu bir yaz tatili geçirirken hem eğlenebilmeleri hem de öğrenebilmeleri adına hayata geçirdiği Yaz Kurslarının misafiri oldu.


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 1 Temmuz tarihi itibariyle start alan, Meramlı çocukların ve gençlerin yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirecekleri Meram Yaz Kursları’nın misafiri oldu. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi ve Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen kursları ziyaret eden Başkan Kavuş, kursiyer çocuklar, gençler ve eğitmenlerle sohbet etti. Başkan Kavuş ziyaretinde, eğitim programına, Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı ziyaretlerini de ilave ettiklerinin müjdesini verdi.



“Gençliğimiz köklerinden ilham alarak geleceğe sağlam adımlarla yürüyecek”


Meram’da gelecek nesillere dinin esasını, Türk kültürünü ve medeniyetinin temel taşlarını öğretmek adına hayata geçirilen yaz kurslarını tercih eden çocuklar, gençler ve ailelerine teşekkür eden Başkan Mustafa Kavuş, “İlçemizde hayata geçirdiğimiz ‘Yaz Kurslarımızla’ gelecek nesillerin, değerlerinden ve köklerinden beslenerek geleceğe sağlam bir şekilde yürümelerini sağlamak amacındayız. Biz biliyoruz ki yapılan en değerli yatırım, çocuklarımıza, gençlerimize ve geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu kurslar, onların en iyi şekilde yetişmeleri, beslendikleri ve miras aldıkları yüce dinimizi, büyük medeniyeti ve köklü kültürü yaşayıp yaşatmaları için önemli kilometre taşlarından biridir. Tüm çabamız, Meram’da eksikliği ve boşluğu hissedilen alanlarda hizmet vererek Meramlıların yaşam kalitesini artırmak. Belediye olarak biz, her açıdan farklılığımızı ortaya koymaya çalışıyor, her açıdan hizmetlerimizle vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Aldığımız geri dönüşlerde, bu çalışmalarımızda çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştiklerini ve bundan dolayı vatandaşımızdan takdir aldığımızı görmek bizi mutlu ediyor. Bu vesile ile okullarımızı tercih eden çocuklarımıza, gençlerimize ve onların ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Çocukların gelişimine katkı sağlayacak dersler veriliyor


Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’ndeki eğitimlerde, değerler eğitimi, teknoloji tasarım, resim, müzik ve akıl zeka oyunları dersleri veriliyor. 9-10 yaş grubunun öğleden önce, 11-13 yaş grubunun ise öğleden sonra aldıkları eğitimlere katılım tamamen ücretsiz gerçekleşiyor. Meram’da yaz okullarının bir diğer adresi olan Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisi’nde verilen kurslarda eğitimler, 7-12 yaş tüm çocuklar ve 12-17 yaş genç kızlar olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştiriliyor. Genç kızlar için Kur’an-ı Kerim, Siyer İlmihal, aşçılık kursu, amigurumi bebek bakımı dersleri, 7 -12 yaş çocuklar için ise İslam Coğrafyası, İslam bilim adamları, Kur’an-ı Kerim, Siyer İlmihal, akıl zeka oyunları dersleri veriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:09
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de Parçalı Ay Tutulması heyecanı yaşanacak
    1. Çanakkale’de Parçalı Ay Tutulması..
    2. Belediyeden yaşlı ve bakıma muhtaç..
    3. Gençlik kamplarında coşku sürüyor
    4. Tunus açıklarında batan tekneden 71..
    5. Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
    6. Konyaspor tesisleri yenilendi
    7. Feci kazada yaralanan otobüs sürücüsü..
    8. Karga yavrusunun imdadına itfaiye..
    9. Hazine 11 milyar lira borçlandı
    10. Deniz süngerinden doku üreten öğrenci..
    11. Başarılı güreşçiler ödüllendirildi
    12. Develi’deki tarla yangınını itfaiye..
    13. Fenerbahçe izin verdi! Eljif Elmas..
    14. 'Sigara içmeyin' uyarısı yapmıştı!..
    15. Rus halkı S-400 anlaşmasını destekliyor
    16. BB Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu’nu..
    17. Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor
    18. Hava kirliliği ölümcül akciğer..
    19. Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı..
    20. Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü..
    21. Hacı adayları, Sakarya’dan kutsal..
    22. İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti
    23. Suriyeli genç tabancayla vurularak..
    24. Çocukların yaz tatilinde adresi..
    25. Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen..
    26. Turizm elçileri gökyüzüne bırakılan..
    27. Hazine 11 milyar lira borçlandı
    28. Prof. Dr. Sezer’den bilime büyük katkı
    29. Tehlikelere davetiye çıkaran yabani..
    30. Başkan Akın misafirlerini ağırladı
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!