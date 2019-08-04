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Başkan Kavuş, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Haftanın bir gününü mahalle ziyaretlerine ayırarak muhtarların ve vatandaşların sorunları hakkında bilgi alan Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ziyaretlerinin üçüncü bölümünde 12 mahallede incelemelerde bulundu.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:24
Başkan Kavuş, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Haftanın bir gününü mahalle ziyaretlerine ayırarak muhtarların ve vatandaşların sorunları hakkında bilgi alan Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ziyaretlerinin üçüncü bölümünde 12 mahallede incelemelerde bulundu.


Haftanın bir gününü mahalle ziyaretlerine ayıran Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle ziyaretlerinin üçüncü bölümüne, Kayalı, Kumralı, Kilistra, Evliyatekke, Botsa, İkipınar, Yeşildere, Kayadibi, Sadıklar, Yeşiltekke, Çukurçimen, Çomaklar ile devam etti. AK Parti teşkilat mensupları ve meclis üyeleri ile 12 ayrı mahallede Meramlılarla buluşan Başkan Kavuş, muhtarlardan ve vatandaşlardan mahallelerin sorunlarını ve isteklerini dinledi, gençler ve çocuklarla sohbet etti. Başkan Kavuş, ziyaretlerinde ekiplerin devam eden çalışmalarını da yerinde inceleme fırsatı buldu. İncelemelerine, Kayalı’da Kız Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaretle başlayan Kavuş günü, geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle sarsılan Çomaklar’da tamamladı.


Gittiği mahallelerde evlere, köy konaklarına ve kahvehanelere de konuk olan Başkan Kavuş, bu ziyaretlerin sorunların yerinde tespiti ve çalışmaların takibi amacıyla büyük önem taşıdığını kaydederek, öncelikle seçimde verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etmek ve onları bu kez de başkan olarak dinlemek amacıyla bu gezilere önem verdiğini belirtti. Sadece kendisine oy verenlerin değil Meram’da yaşayan 342 bin kişinin tamamının başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, “Her bir vatandaşımın sorunu benim için önemlidir. Bunun için haftanın bir gününü bu ziyaretlere ayırıyoruz. Muhtarlarımız ve mahallelilerimiz ile buluşuyoruz. Onların sorunlarını dinliyor, istek ve taleplerini alıyoruz. Hemen hemen her mahallemizde çalışmalar yürüten başta Fen İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere diğer tüm ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemiş oluyoruz. Yaz mevsimini en hızlı ve en iyi şekilde değerlendirerek burada yaşayanların yaşam kalitesini artırma ve kışa sorunsuz girmeleri gayretindeyiz” dedi.


Mahalle ziyaretlerinin üçüncü ayağında Meram’a bağlı 12 mahalleyi ziyaret ettiklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, açıklamalarını son ziyaretini gerçekleştirdiği Çomaklar’da sürdürdü. Çomaklar’da kısa süre önce sel felaketi yaşandığını hatırlatan Başkan Kavuş, “Hızlı ve özverili çalışmalarımızın nihayetinde Çomaklar’da yaralar sarıldı. Ekiplerimiz buraya en hızlı bir şekilde müdahale etmişler ve vatandaşımızın felaketi en az hasarla atlatması adına yoğun bir çalışma yürütmüşlerdi. Yaşanan sel felaketinin ardından bozulan yollar ve kanallar çok daha sağlam ve çok daha büyük bir şekilde yeniden inşa edildi. Çalışmaları yerinde görmek varsa eksiklikleri gidermek ve vatandaşlarımıza her daim yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla bugün buradayız. Hizmetlerimizde yol haritamızı belirlememiz açısından mahalle ziyaretlerimizi önemsiyoruz. Eksikleri tespit ediyor, önümüzdeki dönemde yapacağımız işlerin takibini yürütüyoruz. Ziyaretlerimiz bereketli olur inşallah” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:24
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