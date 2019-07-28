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Başkan Kavuş, Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileriyle buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:32
Başkan Kavuş, Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileriyle buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dutlu Millet Bahçesinde Genç KOMEK Yaz Kur’an Kurslarına giden çocuklar için kurulan kamp alanı ve oyun parkurlarında çocukların misafiri oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Müftülüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen kurslara giden öğrenciler için gerçekleştirilen etkinliğe katılanların her biriyle tek tek sohbet eden Başkan Kavuş, alanda kurulan parkurda çeşitli oyunlarla yazın keyfini doyasıya çıkaran çocukların oyunlarına da eşlik etti. Başkan Kavuş ayrıca, eğitmenlerden de eğitimlerin kapsamı ve muhteviyatı hakkında da bilgi aldı.



Çocuklar, onlarca oyunla eğlenirken ve eğitici faaliyetlerle bilgilendiriliyor


7-16 yaş arası kız ve erkek öğrencilerin ağırlandığı yaz kamplarında çocuklar eğlenebilecekleri oyunların yanı sıra siyer, hadis, AFAD, trafik, arkeolojik kazı, sağlıklı beslenme gibi konularda uzmanlardan eğitim alıyor.Çocukların, tatillerini en güzel şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayan kamp ve oyun parkurundan günlük yaklaşık 400 çocuk yararlanıyor. 9 Ağustos’a kadar devam edecek kamp eğitimlerinde öğrenciler halat çekme, balonla bardak taşıma, penguen, engel parkuru, çuval yarışı, bocce, tabu ve okçuluk gibi eğlenceli oyunlara ve eğitici faaliyetlere katılıyor. Çocukların oyunlarına eşlik eden ve derslerine katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sizler derslerinize çalışmaya ve Kur’an-ı Kerim öğrenmeye devam ettikçe, bizler de sizler için parklar ve oyun alanları açmaya, böylesi aktivitelerle eğlenip öğrenmenize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.



“Öğrendiklerinizi sürekli tekrar edin ki, unutmayın”


Konya Büyükşehir Belediyesi ve üç merkez ilçe olarak çocukların ve gençlerin her zaman yanında olacaklarını kaydeden Başkan Kavuş, “Yaz dönemi boyunca öğrendiklerini, edindiğiniz alışkanlıklarınızı unutmayın. Yıl boyunca tekrar edin.Yaz tatili bittikten sonra da Kur’an-ı Kerim okumaya devam edin ki hafızanızdan silinmesin. Bu tip okullar ve kurslar sizlerin yetişmesinde çok önemli. Burada çok değerli eğitimler veriliyor. Bu sebeple benim çocuğum da Meram Belediyesinin Yaz Spor Okuluna gidiyor. Sizleri de önümüzdeki yıl bu eğitimlerinizin yanında belediyemizin spor okuluna da bekliyorum. Sizler iyi ve donanımlı insan olma yolunda ilerlerken bizlere düşen de tüm imkanları sizlerin ayaklarına sermek olacaktır” ifadelerini kullandı.


Daha sonra çocuklara ve gençlere kendilerinden neler beklediklerini soran Başkan Kavuş, onların istek ve önerilerini dinledi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:32
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