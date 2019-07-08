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Başkan Kavuş, fidanlık ve seralarda incelemelerde bulundu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Hasanköy Mahallesinde bulunan Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde ve burada bulunan fidanlık ve seralarda incelemelerde bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:38
Başkan Kavuş, fidanlık ve seralarda incelemelerde bulundu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Hasanköy Mahallesinde bulunan Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde ve burada bulunan fidanlık ve seralarda incelemelerde bulundu.


Müdürlük yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kavuş, ayrıca burada çalışanlarla da bir süre sohbet etti. Meram’ın, yeşil dokusuyla Türkiye’nin en önemli markalarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, bu markanın daha da değer kazanabilmesinde en büyük görev ve sorumluluğu Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün taşıdığını belirtti.



“Meram’ın güzelliğine güzellik katıyoruz”


Müdürlüğün fidanlığında ve seralarında da incelemelerde bulunan Başkan Kavuş, “Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımız burada, alınan kök, dal ya da yapraktan yeni bir bitki oluşturulması anlamı taşıyan ‘Çelikleme’ ile üretim gerçekleştiriliyor. Bu yöntem ile 10 adet serada yaklaşık 90 bin adet süs bitkisi, gül, mevsimlik ve çalı bitkileri üretiliyor. Bu hem kalitenin artması hem tasarruf anlamı taşıyor. Seralarımızda sedum, biberiye, gül, bahçe külü, phlox, kekik, kotonez, ateş dikeni, berberis, altın kolye, civan perçemi, gaura, rudbeckia, lavanta, ekinezya, lavantin, miscanthus, heuchera, sardunya, gayret çiçeği, sarıkız gözü çiçeği üretimi yapılmaktadır. Yetişen her bitki sadece Meramımızı güzelleştirmekle kalmıyor, ciddi bir meblağın da kasamızda kalarak tasarruf etmemizi sağlıyor. Yaklaşık 700 bin TL tasarruf sağlayan bu çalışmayı daha fazla nasıl verimli hale getirebileceğimize yönelik çalışmalarımıza da hız verdik” diye konuştu.



“Parkları ve oyun alanlarıyla meram, örnek çalışmalara imza atıyor”


Meram’ın aynı zamanda stresten kurtulmak ve yaşam kalitesini yükseltmek adına parklarıyla ve çocuk oyun alanlarıyla da örnek yatırımların altına imza attığının altını çizen Başkan Kavuş, “Müdürlüğümüze bağlı ekipler, şehrin muhtelif yerinde şu anda 3 farklı yere daha yeni parklar kazandırmak adına çalışmalarını yürütüyor. Bunlarla birlikte mevcut parkların ve çocuk oyun alanlarının tamir ve bakımı içinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Engelliler de dahil toplumun tüm kesimlerinin rahatlıkla kullanabileceği alanlar oluşturmada örnekçalışmalara imza atıyoruz. Tüm bu güzellikler için yoğun çaba sarfeden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak Meramlılar için yaptığımız hiçbir şeyi yeterli görmüyoruz, bu değerli çalışmalara çok daha fazlasını eklemek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:38
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