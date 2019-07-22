Başkan Kavuş: “Bu şehir hepimizin”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, zarar gören şehir mobilyalarının toplumun ortak malı olduğuna dikkat çekerek, Meram’ı korumak için hep birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak kullandıkları parklar ve bahçelerde bulunan mobilyalar, azınlık bir kesimin özensiz ve art niyetli kullanımları sonucu büyük hasar görüyor. Vatandaşların büyük kısmından da büyük tepki alan bu zararın önüne geçebilmek adına Meram Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma sergiliyor. Ancak bu yoğun çalışmaya rağmen park ve bahçelerin zarar görmesinin önüne geçilemiyor.Yaz günlerinin gelmesiyle iyiden iyiye artan bu tahriplerden şehrin ağaçlarından çiçeklerine kadar her şeyin nasibini alması tepkiyi bir kat daha artırıyor” ifadelerini kullandı.

Parklardaki oturma grupları, çocuk oyun alanları hatta ağaçlara kadar her şeye zarar veren kişilere tepki gösteren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu şehir hepimizin. Sadece ve sadece hep birlikte sahip çıkabilirsek, Meram’ı daha yaşanabilir kılarız” dedi.

“Kamu malları üzerinde 80 milyonun hakkı var”

Tüm şehir mobilyalarının hatta her bir ağacın, her bir çiçeğin 350 bin Meramlının hatta 80 milyon vatandaşımızın ortak malı olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu tip olayların önüne geçebilmek adına yoğun bir çalışma yürütüyor, güvenlik önlemlerinden kameralarla izlemeye kadargerekli tüm tedbirleri almaya gayret gösteriyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir kent bırakmak için gece gündüz çalışırken bazı kendini bilmez bu kişiler milletin ortak mallarına zarar vermeye devam ediyor. Bu nedenle duyarlı ve sorumlu vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Şehrimizin ihyası için büyük yatırımlar yapıyor ve önemli meblağları harcıyoruz. Bu harcanan para milletimizin kendi parası. Bunlara sahip çıkması vatandaşımız aslında kendi kazancına sahip çıkmak anlamı taşıyor.Bunu yapanları da vicdana davet ediyorum. Bunu yapanlar aslında kendilerine de zarar veriyor. Çünkü bu şehir hepimizin şehri" şeklinde konuştu.

“Meram, hepimizin ortak değeri, bu sebeple onu korumak hepimizin görevi”

Daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir Meram için halklabirlikte bilinçli hareket edilmesinin gerekliliğine inandıklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Mutlu ve huzurlu bir kent için her bir vatandaşımıza önemli görevler düşüyor. Arzuladığımız Meram, bizim verdiğimiz çabalara vatandaşlarımızın da destek vermesiyle mümkündür ancak. Bu noktada hemşehrilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Meram, hepimizin ortak değeri, bu sebeple onu korumak hepimizin görevi. Bizim Meram’ı, korumak için tüm ekiplerimizle verdiğimiz tavizsiz çalışmaları, vatandaşlarımız da gösterecekleri hassasiyetle destekleyeceklerdir. Modern ve yaşamaktan mutluluk duyacağımız Meram’a ancak bu şekilde ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.