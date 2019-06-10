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Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi çalışanları 9 günlük uzun bayram tatili sonrası mesaiye bayramlaşma töreniyle başladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:33
Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi çalışanları 9 günlük uzun bayram tatili sonrası mesaiye bayramlaşma töreniyle başladı.


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve Meram Muhtarlarının da katıldığı törenlerde ilk olarak Meram Arif Bilge Tesisleri’nde çalışan personellerle bayramlaştı.


Bayramlaşma öncesi yaptığı konuşmada, tüm Meram’ın huzur, güven, sağlık ve manevi iklimine uygun bir Ramazan ayı geçirdiğine işaret eden Başkan Kavuş, “Her yönüyle güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Sıkıntısı ve beklentisi daha çok olan mahallelerden başlayarak vatandaşlarımızı dinledik. İhtiyaç sahibi ailelerin sofralarına misafir olduk. Bu güzellikleri bayram tadında bir bayramla devam ettirdik. Tüm Ramazan ayında ve hemen akabinde geçirdiğimiz bayram tatili boyunca belediyecilik hizmetlerimizi en iyi şekilde ifa ederek vatandaşımızın memnuniyetini kazanan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Meram, bayram tadında bir bayram yaşadıysa bunun perde arkasında sizlerin alın terleri var. Sizlerin, bu memnuniyet adına ailelerinizden uzak bir bayram geçirme fedakarlığınız var. Sergilediğiniz tüm bu özverili çalışmalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.



“Anket çalışmasının yansımalarını zaman içinde göreceksiniz"


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un bayramlaşma için ikinci adresi ise Belediye Hizmet Binası oldu. Bayramlaşma öncesi kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Kavuş, bayram öncesinde alınan tedbirler ve bayram süresince ortaya konulan çalışma sonucunda ilçe genelinde vatandaşların bayramı huzur içinde geçirdiklerini belirtti. Tüm belediye olarak Meram’a en üst seviyede hizmet vermiş olmanın güzel ve tatlı bir yorgunluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Kavuş, “Bu hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla personelimiz arasında bir araştırma gerçekleştirdik. Bu çalışma, beraber çalıştığımız ortamın şartlarını düzeltmek, ekip arkadaşlarımızın mutluluğunu, huzurunu, güvenini ve aidiyet duygusunu yükseltmek adına yapıldı. Sizin söylediğiniz her söz, ortaya attığınız her fikir bizim için çok değerli. Bu nedenle, elimizden geleni ve kurumun gücünün yettiği ölçüde bu anketin yansımalarını zaman içinde hepimiz hissedeceğiz. İlk yansımayı da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma ve izin ayarlamalarıyla gördü. Bu tür çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında da tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi sizlere de her zaman kapım açık.Bizler mesai arkadaşı olmanın da ötesinde büyük bir ailenin parçalarıyız. Sıfatım farklı olsa da ben bu ekibin bir parçasıyım. Başkanımın bana nasıl davranmasını istediysem size tavrım da öyle olacak. Sizler vatandaşa ve Meram’a sahip çıktığınız sürece bende size sahip çıkmaya devam edeceğim” diye konuştu.


Başkan Kavuş daha sonra Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Konya Büyükşehir Belediyesi ve diğer merkez ilçe belediye çalışanlarının katıldığı bayramlaşma törenine iştirak etti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:33
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