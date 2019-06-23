Başkan Kavuş: “Asfalt sorununu Meram’ın gündeminden çıkaracağız”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, asfalt sorununu kısa zaman içinde Meram’ın gündeminden tamamen çıkaracaklarını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu yıl için 550 bin metrekaresi sıcak, yaklaşık 800 bin metrekaresi de soğuk olmak üzere yaklaşık 1 milyon 350 bin metrekare asfalt dökmeyi hedeflediklerini hatırlattı. Belirli bir plan ve program dahilinde kısa bir süre sonra Meram ve Meramlıyı, tozdan, çamurdan tamamen kurtaracaklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara konforlu bir yaşam sunabilmek amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden ve ara vermeden devam ettiriyoruz.Kısa zaman içinde ilçemizde ulaşımın verimliliğini aksatan yerlerin yapım, iyileştirme ve onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde bitirerek asfalt sorununu büyük ölçüde Meram’ın gündeminden çıkarmayı hedefliyoruz. Belirli bir plan ve program dahilinde sorun yaşayan en yakından en uzağa bütün noktalara hizmet götürme gayretindeyiz” diye konuştu.

“Hedefimize en kısa zaman içinde ulaşacağız”

Mustafa Kavuş, ihtiyacı olan cadde ve sokaklara asfalt seriminin yanı sıra, imar planları ve 18. Madde çalışması tamamlanmış mahallelerde bulunan yeni cadde ve sokakların açılmasına da önem vererek ulaşımdaki aksamaları tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

Kavuş sözlerini şöyle sürdürdü; “Ekip arkadaşlarımız, tüm bunların yanında aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım işlemlerini, bordür, parke, tretuvar ve yol genişletme çalışmalarını çok hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunuyor. Bu çalışmalarımız sezon sonuna kadar aynı yoğun tempoyla sürdürülecek. Gönül Belediyeciliği çerçevesinde, gerek klasik belediyecilik hizmetlerinde, gerek sosyal ve kültürel çalışmalarımızda, gerekse de Meram’ın ihtiyaç duyduğu diğer tüm alanlarda elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmiyoruz. Meram’ın bazı noktalarında yaşanan asfalt ihtiyacı da, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmemize rağmen, bu konulardan biri ve bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir meseledir. Geleceğe umutla bakan bir Meram ve burada yaşamaktan mutluluk duyan Meramlılar için en temel şartlardan birinin, ilçemizin ulaşım standartlarını yükseltmemizden geçtiğini biliyoruz. Bu noktada tüm Meramlı hemşerilerimizin gönlü rahat olsun. Çok daha güzel, çok daha rahat ve çok daha yaşanabilir bir Meram’a en kısa zamanda kavuşmaları için gayret ediyoruz."