0553 313 94 23

Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle sakinleriyle istişare etti

Tosya Belediyesi’nce yapılan mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle sakinleriyle istişare etti

Tosya Belediyesi’nce yapılan mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Son olarak Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, birim müdürleri ve mahalle muhtarı ile birlikte İbni Selim Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.


Başkan Kavaklıgil gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek hem Tosya Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları istişare etti hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi.


İlçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten BaşkanKavaklıgil, “Mahallelerimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni planlamalarımızı, yöre sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini hep birlikte değerlendiriyoruz. Hemşerilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Belediye olarak mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ediyoruz. Allah’ın izniyle Tosya’nın tüm mahallelerinde belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılavuzsuz adım atmayın
    1. Kılavuzsuz adım atmayın
    2. KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük..
    3. Bakan Koca’dan Kıbrıs Barış Harekatı..
    4. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    5. Otoyolda feci kaza: 2 ölü
    6. Rusya’da yaşlı adam kadını tecavüzden..
    7. Sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6..
    8. Bakanlıktan "gıda zehirlenmeleri"..
    9. Kozmetik ürünleri satan iş yerleri..
    10. Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek..
    11. Musabeyli ilçesindeAişe Caminin..
    12. Ticari taksilere sıkı denetim
    13. Aydın'da iki ayrı trafik kazası: 3..
    14. 70 yıllık evli çift, 26 dakika arayla..
    15. Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle..
    16. Jandarma ve emniyet birimlerinden..
    17. (Özel haber) Sporcu Performans Ölçme..
    18. Madenciler greve hazırlanıyor
    19. KKTC’de binler şafak nöbetinde
    20. Huzurevi’nde AFAD semineri
    21. Trabzon’da dolmuşlara ‘öğrenci..
    22. Traktörün altında kalan sürücü..
    23. Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı:..
    24. Uyuşturucu operasyonunda 12 şahıs..
    25. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
    26. Anal fissür hayatınızı zehir edebilir
    27. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu..
    28. Fuat Oktay: Sondaj faaliyetlerimize..
    29. Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca..
    30. AK Parti İl Başkanı Yanar,..
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'