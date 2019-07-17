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Başkan Kavaklıgil mahalle gezilerine başladı

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Şehreküstü Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek eksiklikleri yerinde inceledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
Başkan Kavaklıgil mahalle gezilerine başladı

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Şehreküstü Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek eksiklikleri yerinde inceledi.


İlçedeki eksikliklerin tespit edilmesini isteyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, mahalle gezilerine başladı. Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, birim müdürleri ve mahalle muhtarı ile birlikte mahallelerde inceleme yapan Başkan Kavaklıgil, Tosya’nın tüm mahalle ve sokaklarına yapacakları çalışmalarla imza atacaklarını belirtti. Ziyaretlerde imar yollarından, yeşil alanlara, aydınlatma ihtiyacı olan bölgelerden ulaşımda sorunların yaşandığı noktalara kadar tüm bölgeler inceleyen Kavaklıgil, hastaları da evinde ziyaret etti.


Başkan Kavaklıgil yaptığı ziyaretler sırasında ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Ekiplerimiz tarafından şehrin üst kotlarında olan mahallelerimizde mevcut eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışmalarımızı şekillendirirken özellikle merkezden uzakta kalan yerleşim yerlerinde ilçemizin coğrafi yapısı itibariyle de ulaşımda önemli ölçüde sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerini bu bölgelere götürmek tabi ki en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır ama yaptığımız ziyaretler esnasında da şehrimizin kalbine dokunduğumuzu, hemşehrilerimizle iç içe olup onların sıkıntılarına ortak olduğumuzu düşünüyorum. İlla bir yerdeki sorunun giderilmesi için kıymetli hemşehrilerimizin bize gelmesini beklemeden biz onların ayağına gidiyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
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